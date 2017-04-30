КНДР снова пугает США "ответными действиями"

Американскую атомную подводную лодку "Мичиган", которая вошла в южнокорейский порт Пусан, ждет "жалкий конец", если Вашингтон предпримет провокационные действия, пишет северокорейский портал "Ури минчжокккири" ("Соотечественники нашей нации").

Если подлодка посмеет предпринять какие-то действия, "она не сможет и подняться на поверхность, как встретит жалкий конец, превратившись лишь в духа морского", говорится в статье на сайте.

Пхеньян обещает уничтожить атомные авианосцы, подводные лодки и другую технику в случае военной угрозы.

Хотя в субботу КНДР осуществила скорее всего неудачный пуск ракеты в северо-восточном направлении. Японские власти сообщили, что она взорвалась вскоре после старта и упала на территории КНДР. Высказывается мнение, что это могла быть ракета среднего радиуса действия KN-17 со специализацией по ударам по военным кораблям.

В воскресенье завершились крупномасштабные учения военных США и Южной Кореи Key Resolve, в которых приняли участие 290 тысяч военнослужащих Южной Кореи и 9,7 тысячи американских военных.

В учениях также был задействован атомный авианосец ВМС США "Карл Винсон". Несмотря на завершение учений авианосец останется на некоторое время в акватории Корейского полуострова из-за осложнения ситуации в регионе. В порт Пусан также вошла атомная подводная лодка "Мичиган".