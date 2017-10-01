Количество пострадавших от полиции в Каталонии превысило 750 человек

01 октября 2017, 22:54
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Двое раненых — в больнице в тяжелом состоянии

Увеличить картинку Источник: ВВС

Количество раненых в ходе столкновений с полицией в день референдума о независимости Каталонии выросло до 761 человека.

Об этом сообщает EL Pereodico, ссылаясь на данные Женералитата (правительства) Каталонии.

В правительстве уточняют — состояние двух человек оценивается как очень тяжелое. Сейчас они госпитализированы в госпиталь Сен-Пау.

Напомним, до сих пор сообщалось о 465 раненых.

Власти Каталонии приняли решение закрыть избирательные участки в 20:00, опасаясь обострения ситуации.

Как известно, в воскресенье в Каталонии проходит запрещенный Испанией референдум о независимости автономии.

Избиратели с самого утра выстроились в очереди перед участками. Испанская полиция после начала голосования прибегла к попыткам заблокировать участки и изъять избирательные урны. Полицию Каталонии при этом обвиняют в бездеятельности и невыполнении решения суда.

Лидер Каталонии Карлес Пуджемон обвинил испанское правительство в неоправданном насилии и заявил, что полиция стреляет в людей резиновыми пулями.

По материалам: Европейская правда
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Теги: испания , каталония , референдум

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