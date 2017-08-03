Количество слепых к 2050 году вырастет втрое — исследование

03 августа 2017, 14:13
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Ученые прогнозируют, что к 2050 году в мире будет насчитываться около 115 млн слепых людей

Количество слепых к 2050 году вырастет втрое — исследование | Общество | Дело Увеличить картинку

Количество слепых людей по всему миру чуть более чем через 30 лет может вырасти в три раза, говорится в исследовании, опубликованном в международном медицинском издании The Lancet Global Health.

Ученые прогнозируют, что к 2050 году в мире, если не будут улучшены и разработаны новые методы лечения, будет насчитываться около 115 млн слепых людей.

Отмечается, что подобный рост числа слепых авторы исследования связывают с увеличением доли стареющего населения в мире.

Специалисты в своей работе проанализировали данные из 188 стран, которые показали, что более 200 млн людей по всему миру на данный момент имеют нарушения зрения разной степени: от умеренных до серьезных. По прогнозам ученых, эта цифра к 2050 году может возрасти до 550 млн чел.

По данным медицинского издания, наибольшее количество слепых и страдающих от нарушения зрения людей зафиксировано в странах Южной (11,7 млн) и Восточной Азии (6,2 млн), а также в странах к югу от Сахары (более 4% населения региона).

Издание отмечает, что данные исследования должны подтолкнуть власти разных стран мира к развитию системы здравоохранения, в частности, увеличению инвестиций на лечение и хирургию глаз.

По материалам: Интерфакс
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Теги: медицина

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Количество слепых к 2050 году вырастет втрое — исследование | Общество | Дело
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