Компромат на Хиллари Клинтон собирал генпрокурор России — Дональд Трамп-младший

Как следует из переписки, опубликованной Дональдом Трампом-младшим в своем твиттере, Голдстоун по просьбе Эмина Агаларова, сына владельца Crocus Group Араса Агаларова, сообщил Трампу-младшему о наличии компрометирующих документов о связи Хиллари Клинтон с Россией.

В письме говорится, что о существовании материалов узнал Арас Агаларов после встречи с "королевским прокурором" России. По всей видимости, подданный Великобритании Голдстоун мог иметь в виду генерального прокурора РФ Юрия Чайку, пишет "Медуза".

В письме Голдстоуна отмечается, что эти документы — часть кампании правительства России с целью помочь Трампу победить на выборах.

"Если это то, о чем я думаю, то мне это нравится", — написал в ответ Трамп-младший. Впоследствии по итогам переписки 9 июня 2016 года была организована встреча сына миллиардера, главы предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта и мужа Иванки Трамп Джареда Кушнера с российским адвокатом Натальей Весельницкой.

Трамп-младший ранее утверждал, что встреча не привела ни к какому результату, а Весельницкая в основном говорила о "списке Магнитского" и вопросах усыновления. Она сама в интервью NBC рассказала, что американцы хотели получить сведения о Клинтон, но она ими не обладала.