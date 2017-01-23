Конец свободной торговли: Трамп пересмотрит торговые соглашения с соседями уже на следующей неделе

Президент Дональд Трамп собирается подписать распоряжение о пересмотре условий Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA) с Канадой и Мексикой, сообщает NBC News, ссылаясь на чиновника из Белого дома.

"Планируется насыщенная неделя, с сильным акцентом на вопросы создания рабочих мест и ​​национальной безопасности", — написал Трамп в своем twitter в понедельник утром. "Топ-руководство собирается на 9:00, чтобы обсудить производство в Америке".

В пятницу после инаугурации президента администрация Трампа выложил свои планы торговли на веб-сайте Белого дома. Она заявила, что будет пересматривать торговые сделки, включая соглашения о свободной торговле в Северной Америке и о Транс-Тихоокеанском партнерстве, и будет настаивать на торговой политике, которая "будет осуществляться для людей и поставит Америку на первое место".

"Заводы в промышленных городах закрываются, хорошо оплачиваемые должности перемещаются за рубеж, в то время как в Америке остается дефицит торгового баланса и разрушенная производственная база, — говорится в плане. — С помощью жестких и справедливых соглашений, международная торговля может стать инструментом для стимуляции роста нашей экономики, вернуть миллионы рабочих мест к берегам Америки и оживить рабочие общины нашей страны".

Началом воплощения плана должен стать выход из Транстихоокеанского партнерства и подписание торговых сделок "в интересах американских рабочих".

По словам Трампа, встречи с канадским премьером Джастином Трюдо и мексиканским президентом Энрике Пенья Ньето уже назначены.

Соглашение между тремя странами вступило в силу в 1994 году.

Трамп ранее называл его худшей сделкой о взаимной торговле, которую когда-либо заключали США.

На сайте Белого дома говорится, что если Канада и Мексика откажутся пересматривать НАФТА с тем, чтобы обеспечить "честную сделку" для американских рабочих, США выйдут из соглашения.

Выступая на церемонии введения в должности высокопоставленных сотрудников Белого дома, Трамп также сказал, что намерен поговорить с Пенья Ньето об иммиграции и защите границ. Встреча, по сообщению Белого дома, запланирована на 31 января.

"Мексика — отличная. Президент был правда очень потрясающим, — сказал Трамп об Энрике Пенья Ньето, с которым разговаривал по телефону. — Думаю, что у нас получится очень хороший результат с Мексикой — для Соединенных Штатов, для всех задействованных сторон".