Конгресс США одобрил ужесточение экономических санкций в отношении России

Сенат США одобрил законопроект, предусматривающий дополнительные санкции в отношении России, а также Ирана и КНДР. За законопроект проголосовали 98 сенаторов, двое проголосовали против.

Во вторник данный законопроект был одобрен палатой представителей конгресса США. Теперь законопроект будет отправлен на подпись президенту США Дональду Трампу.

Документ называется "Противодействие противникам Америки через санкции". Законопроект изначально предусматривал санкционное давление только на Иран, но затем в нем появились статьи, касающиеся России и Северной Кореи. Посольство Украины в США сообщило экономические аспекты этих санкций против РФ.

Документ предусматривает оказание Штатами помощи по реформированию энергетического сектора Украины и уменьшения зависимости от российских энергетических ресурсов. Также остался пункт, против которого выступал ряд европейских энергетических компаний, — продолжение противодействия реализации проекта "Северный поток-2".

В разделе "Украинская энергетическая безопасность" есть следующий пункт:

"9) продолжать выступать против трубопровода NordStream-2, учитывая его пагубные последствия для энергетической безопасности Европейского Союза, развития газового рынка в Центрально-Восточной Европе, энергетических реформ в Украине".

Под санкции могут попасть не только энергетические компании России. Законопроект предусматривает возможность введения санкций против госпредприятий РФ, осуществляющих операции в металлургической и горнодобывающей отраслях, и на железнодорожном транспорте.

Предусматривается введение санкций в связи с деятельностью правительства РФ в направлении подрыва кибернетической безопасности.

Законопроектом предоставляется право президенту США в координации с союзниками Соединенных Штатов ввести санкции против физических и юридических лиц, способствующих развитию и обслуживанию российских экспортных нефте- и газопроводов.

Проект закона предусматривает создание "Фонда для противодействия российскому влиянию" с бюджетом $250 млн на 2018-2019 финансовые годы.

На реализацию инициатив по поддержке энергетической безопасности Украины предусматривается выделение $30 млн.

Теперь эта законодательная инициатива должна быть одобрена Сенатом и подписана президентом США.

Напомним, в начале июля Financial Times писала, что представители крупнейших энергетических компаний Европы призвали США отказаться от угроз ввести санкции в связи с реализацией проекта "Сверенный поток-2".

"Американцы хотят ввести санкции на проект, осуществляемый не на территории США, в котором не участвуют компании из США и который оплачивается не американскими долларами, — заявила гендиректор французской генерирующей компании Engie Изабель Кошер. — Европейцы должны мобилизовать свои усилия по данному вопросу. Это недопустимое вмешательство в дела европейских стран".

В июне Сенат США проголосовал за законопроект о расширении санкций против России, и в нем есть отдельный параграф про "Северный поток 2", в котором говорится, что США будут продолжать препятствовать реализации проекта.

"Предлагаемые санкции затронут не только Россию, но и Европу и Германию, — заявил глава германской Uniper. — Я призываю все вовлеченные стороны не превращать проект в пешку в политической игре, и предоставить европейцам самим решать проблему поставок энергоносителей в Европу".

По словам источников, аналогичного мнения придерживаются руководители компаний OMW и Wintershall.

Издание отмечало, что угроза санкций со стороны США может иметь экономический аспект, поскольку Штаты намерены стать нетто-экспортером сжиженного природного газа (СПГ) и видят потенциал в поставках газа в Европу. Соответственно, противодействие строительству "Северного потока 2" может создать дополнительные трудности для России и повысить конкурентоспособность американских энергетических компаний на европейском рынке.