Конгресс США выделит Украине $560 млн помощи

В Конгрессе США представлен консолидированный закон о бюджетных ассигнованиях на 2017 год, согласно которым на программы помощи Украине планируется выделить не менее $560 млн. В частности, на военную помощь и политику безопасности Украине до конца бюджетного года (до 1 октября) США планирует выделить не менее $238 млн. Об этом сказано в сообщении Посольства Украины в США в Facebook.

Без учета кредитных гарантий, которые в этом году пока не рассматриваются (в прошлом году в бюджет закладывались под эти цели $275 млн), ассигнования на другие программы помощи планируется даже увеличить (на $27 млн по сравнению с 2016 г.) .

Выделенные средства на укрепление обороны и безопасности возможностей Украины являются лишь частью от общей суммы $350 млн, которая может полностью быть использована после 1 октября 2017 года.

Следующим этапом вступления в силу консолидированного закона станет его принятие Сенатом и Палатой представителей, которое должно состояться до 5 мая 2017 года, и в дальнейшем — подписание президентом США.

Ранее американские СМИ сообщали, что в плане бюджета США на 2018 год, обнародованном администрацией президента Дональда Трампа, предусмотрено сокращение на треть помощи странам на пути к развитию.