Конгресс США выделит Украине $560 млн помощи

02 мая 2017, 09:30
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

На военную помощь и политику безопасности Украине до конца бюджетного года (до 1 октября) США планирует выделить не менее $238 млн

Конгресс США выделит Украине $560 млн помощи | Политика | Дело Увеличить картинку

В Конгрессе США представлен консолидированный закон о бюджетных ассигнованиях на 2017 год, согласно которым на программы помощи Украине планируется выделить не менее $560 млн. В частности, на военную помощь и политику безопасности Украине до конца бюджетного года (до 1 октября) США планирует выделить не менее $238 млн. Об этом сказано в сообщении Посольства Украины в США в Facebook.

Без учета кредитных гарантий, которые в этом году пока не рассматриваются (в прошлом году в бюджет закладывались под эти цели $275 млн), ассигнования на другие программы помощи планируется даже увеличить (на $27 млн по сравнению с 2016 г.) .

Выделенные средства на укрепление обороны и безопасности возможностей Украины являются лишь частью от общей суммы $350 млн, которая может полностью быть использована после 1 октября 2017 года.

Следующим этапом вступления в силу консолидированного закона станет его принятие Сенатом и Палатой представителей, которое должно состояться до 5 мая 2017 года, и в дальнейшем — подписание президентом США.

Ранее американские СМИ сообщали, что в плане бюджета США на 2018 год, обнародованном администрацией президента Дональда Трампа, предусмотрено сокращение на треть помощи странам на пути к развитию.

По материалам: ЛигаБизнесИнформ
Раздел: >
Теги: сша , финансовая помощь

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
Конгресс США выделит Украине $560 млн помощи | Политика | Дело
Читайте также
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.