Консул Украины в Барселоне не советует украинцам участвовать в беспорядках

01 октября 2017, 17:43
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Оксана Драмарецкая просит украинских граждан не поддаваться на провокации

Консул Украины в Барселоне не советует украинцам участвовать в беспорядках | Общество | Дело Увеличить картинку

Генеральный консул Украины в Барселоне Оксана Драмарецкая рекомендует украинцам, которые сейчас находятся в Испании, не поддаваться на провокации и не участвовать в массовых акциях.

"В связи повышенной общественной активностью, которая сегодня наблюдается в день так называемого референдума, который, напомню, признан незаконным, мы рекомендуем гражданам Украины избегать массовых скоплений людей, просим быть бдительными и не поддаваться на провокации, в том числе не участвовать и не привлекаться к любым акциям", — сказала Драмарецкая в эфире телеканала "112.Украина" в воскресенье в связи со столкновениями в Барселоне между полицией и сторонниками независимости Каталонии.

По ее словам, столкновения происходят только около мест для голосования, обычно возле образовательных учреждений. Точное количество пострадавших пока не известно, по разным источникам, их от 38 до более, чем 300.

"Информации, что среди пострадавших есть граждане Украины, мы пока не имеем", — сообщила Драмарецкая.

Вопреки решению Конституционного суда о неконституционности референдума, и, несмотря на попытки его пресечения национальной испанской полицией и Гражданской гвардией, власти Каталонии в воскресенье проводят референдум о независимости региона.

В бюллетенях для голосования только один вопрос: "Вы хотите, чтобы Каталония стала независимым государством в форме республики?" И два варианта ответа, "да" и "нет".

По словам советника каталонского правительства по внешним делам Рауля Ромевы, правительство Каталонии объявит о независимости в течение 48 часов в том случае, если на референдуме за это проголосует большинство его участников.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: барселона , испания , референдум , каталония

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Консул Украины в Барселоне не советует украинцам участвовать в беспорядках | Общество | Дело
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