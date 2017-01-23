Контрразведка США проверила контакты советника Трампа с Россией — WSJ

23 января 2017, 09:57
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Центральным эпизодом проверки стали телефонные разговоры советника Дональда Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна с послом России в США Сергеем Кисляком 29 декабря 2016 года

Контрразведка США проверила контакты советника Трампа с Россией — WSJ | Политика | Дело Увеличить картинку

Контрразведка США проверила контакты советника Дональда Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна с российскими официальными лицами. Об этом сообщает в понедельник, 23 января, американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По сведениям издания, проверка должна была выявить, "осуществлялись ли эти контакты в нарушение закона". Ее центральным эпизодом стали телефонные разговоры Флинна с послом России в США Сергеем Кисляком 29 декабря 2016 года. В тот день администрация Барака Обамы ввела против Москвы новые санкции за попытку вмешательства в выборы президента США с помощью кибератак и выслала из Соединенных Штатов 35 российских дипломатов. По информации агентства Reuters, 29 декабря Флинн звонил Кисляку пять раз.

Когда была начата проверка, на каком этапе находится расследование и к каким результатам оно привело, не сообщается.

По материалам: Deutsche Welle
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Теги: сша , россия , дональд трамп

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Контрразведка США проверила контакты советника Трампа с Россией — WSJ | Политика | Дело
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