Крушение ТУ-154 в Черном море: найдено уже 10 тел погибших

Число найденных тел погибших в результате крушения самолета Ту-154 под Сочи увеличилось до 10 человек. Об этом сообщают российские СМИ.

Водолазы подняли на поверхность еще три тела. Отмечается, что для опознания останков погибших потребуется генетическая экспертиза. "Если будет опознавание, то, наверное, будет (много, — ред.) останков. Это уже генетическая экспертиза. Тут врачи (психиатры, — ред.) не нужны. Родственники это не опознают", — заявил директор Центра имени Сербского Зураб Кекелидзе.

На месте авиакатастрофы ведутся поисково-спасательные работы. Напомним, ранее сообщалось, что семьи погибших в крушении российского самолета Ту-154 получат компенсации: до 7,8 млн рублей для военных и 3 млн рублей для гражданских лиц.

Ранее страховая компания "Согаз" заявляла, что готова в кратчайшие сроки выплатить компенсации семьям погибших. Всем находившемся на борту положены выплаты по 2 млн рублей в рамках Воздушного кодекса. Таким образом, военные получат положенные 2 млн рублей по Воздушному кодексу и 5,8 млн от "Согаза", а гражданские лица, помимо 2 млн рублей, получат 1 млн из Фонда социального страхования.

Напомним, самолет ТУ-154, который перевозил журналистов, военных и часть ансамбля имени Александрова в Сирию на выступление, упал почти сразу после взлета возле города Сочи. Лидирующая версия крушения — техническая неисправность.