Кто на выход из ЕС: ТОП-5 европейских стран с наименьшим уровнем поддержки Евросоюза

Президент Европейского Совета Дональд Туск на протяжении всего 2017 года неоднократно заявлял: после Brexit страны ЕС стали значительно сплоченней и готовы выступать единым фронтом, как на переговорах с Британией, так и в других важных вопросах. И это не просто риторика грамотного переговорщика с Лондоном.

Американский исследовательский центр Pew Research Center (PRC) в июне этого года констатировал — впервые за долгое время среди граждан стран Евросоюза наблюдается рост поддержки ЕС как структуры. Институт уже 7 лет проводит опросы в 10 европейских странах (из разных регионов и с разным происхождением), и 2017 стал феноменальным — значительный рост поддержки наблюдался в 9 из 10 стран. Лишь Италия показала негативную динамику, тогда как у других ключевых стран — Франции, Германии, Нидерландов и Испании — наблюдался рост в 10-18 пунктов. Даже у британцев, по инерции попавших в исследование, на 9% увеличился уровень поддержки членства в Евросоюзе, достигнув 54%.

Менее оптимистичную картину зафиксировал уже в октябре Евробарометр. Там в выборку попали уже 18 стран, а вопрос заключался в том, считают ли граждане пребывание в ЕС "хорошей вещью" для своей страны. Это не означает, что те же граждане готовы проголосовать за выход своей страны из ЕС — опросы показывают достаточно низкий процент активных сторонников "экзитов" в странах. Но весьма вероятно, что именно в этих странах Евросоюзу рано или поздно придется что-то предпринимать во избежание потрясений для всего ЕС.

Из 18 стран шестеро оказались ниже показательной отметки в 50%, хотя одна из них (Британия) уже находится в процессе переговоров о выходе. Delo.UA попробовало рассмотреть мотивации и возможные последствия евроскептицизма пяти остальных стран.

Греция

После десятилетия "экономического чуда" Греция столкнулась со всемирным финансовым кризисом, увязнув в его результатах на еще одно десятилетие. Недальновидная социальная политика и негибкая экономическая структура сделали медвежью услугу долгосрочному развитию страны. После экономических проблем начались и политические — именно Греция стала страной, где начался торжественный ход популистов по Европе и США.

Уровень поддержки ЕС в Греции в 34% выглядит скорее достижением, чем неудачей. Среди выбранных для анализа евробарометра стран, Греция стала одной из двух (вторая Италия), где показатель ВВП на душу населения упал с 2004 года. И упал серьезно — на 18%. Сейчас Греция беднейшая страна "старой Европы", за последнее десятилетие уступившая и большинству "новых" членов ЕС. Если добавить до этого критический для Евросоюза уровень безработицы в 21% и высокий внешний государственный долг, низкий уровень поддержи выглядит вполне объяснимым.

И сама Греция, и другие страны Евросоюза ранее обсуждали возможный выход Греции из еврозоны, а особо категоричные говорили про выход из ЕС. Однако тогда политические риски были оценены выше, чем экономические, а Brexit и вовсе отбил охоту к еще одним трудным переговорам. Но отношение у греков осталось прежним, а политики до сих пор противопоставляют свои благие намерения "нечеловеческим" брюссельским.

Чехия

Высокий уровень евроскептицизма в Чехии объяснить гораздо сложнее. Лишь 33% чехов (еще меньше, чем в Греции) видят что-то хорошее в пребывании своей страны в Евросоюзе. И тут вряд ли дело в экономике. В 2016 году Чехия стала лидером по экономическому росту во всем ЕС, да и прежде страна демонстрировала внушительные темпы экономического роста. Сейчас Чехия самая зажиточная страна среди "новых" членов ЕС, а также обгоняет Грецию и Португалию из старых. Более того, с нынешней динамикой достижение уровня Испании и даже Италии может оказаться вопросом одного десятилетия. Не страдают чехи и от отсутствия работы — общий показатель безработицы по стране 4%, самый низкий в Евросоюзе.

Проблема чешского евроскептицизма остается загадкой даже для чешских политиков и экспертов.

Говорят про неравенство распределения доходов — Прага в 2-3 раза богаче некоторых регионов страны, а также про нерациональное использование европейской помощи. Последняя не стала ярким примером "выгоды сотрудничества с ЕС", как в Польше или Венгрии, а лишь разозлила граждан своим расточительством и коррупционными рисками.

Однако самой большой проблемой является риторика власти самой Чехии. Десятилетие евроскептический президент Вацлав Клаус и пришедший ему на смену не менее евроскептический Милош Земан неоднократно заигрывали с публикой, противопоставляя Чехию Евросоюзу в формате "мы — они". Не меньшую роль сыграла и непосредственная исполнительная власть — правительство. При все меньшем участии страны в решении европейских вопросов правительство усиливало критику новых инициатив. Ключевым тут стал вопрос квот на беженцев, после которого Прага перешла в натянутые отношения с Брюсселем.

Все это привело к власти в Чехии евроскептиков, оппонировать которым будут еще более радикальные евроскептики. И хотя в "Чекзит" тут никто не верит, вопрос перехода на европейскую валюту затянется, а в конфликтах по оси "Запад-Восток" Брюссель и Прага будут по разные стороны баррикад.

Италия

В октябре около 38% итальянцев видели позитив для своей страны от пребывания в Евросоюзе. И в этом случае играют роль как экономические, так и чисто политические предпосылки. Италия так же, как и Греция, потеряла в своем благосостоянии с 2004 года, хотя и значительно меньше Греции (8%). Во время кризиса Италия стояла на краю экономического коллапса в странах PIGS (Португалия, Италия, Греция, Испания). И хотя стране удалось избежать негативного греческого сценария, по пути португальского и испанского восстановления она также не пошла. За последние 6 лет та же Испания стремительно сократила разрыв между странами и уже сейчас идет почти вровень с Италией.

При этом экономическая нестабильность повисла над страной и рискует ударить в самый непредсказуемый момент.

До сих пор ситуацию в стране поддерживали сначала технократы, а позже проевропейские социал-демократы. Сейчас же за власть борются левые популисты из "Движения пяти звезд" и партия судимого за неуплату налогов Сильвио Берлускони.

Последний готовится к своему триумфальному возвращению в политику после заключения и исправительных работ. И хотя саму партию Берлускони "Вперед, Италия" связывают с организованной преступностью и большим капиталом, еще большего смятения добавляют связанные с мафией региональные силы в южной Италии и ультраправая "Лига севера".

Все это опасное разнообразие имеет возможность прийти к власти уже в следующем году и тогда может быть все — от коррупционных скандалов, до непосильного увеличения социальных расходов и экономического коллапса.

Австрия

Экономика Австрии чувствует себя хорошо, так же хорошо себя чувствуют и ее граждане. Сильные социальные программы, сравнительно невысокое социальное расслоение и целый ряд преимуществ одной из самых зажиточных стран мира. Тем не менее лишь 45% австрийцев считают членство в ЕС выгодным для Австрии.

Тут причины скорее политические, что показали выборы сначала президента, а потом и парламента страны. В первых чуть не победил кандидат от ультраправой "Партии свободы", а на вторых та же партия разделила второе место с социалистами и вошла в правящую коалицию. Безусловно, одним из главных факторов такого результата стал вопрос квот по беженцам и миграции вообще. В первый год миграционного кризиса Австрия была второй страной после Германии по количеству принятых беженцев, что отразилось на настроениях консервативной части общества.

Нынешний канцлер страны обещает менять Европу и быть в центре политики ЕС и, учитывая его личный рейтинг, вряд ли сама Австрия будет против. В то же время младший партнер по коалиции, "Партия свободы", сможет потрепать нервы не только самому канцлеру, но и чиновникам Евросоюза.

Венгрия

Уровень поддержки Евросоюза в 48% можно было бы считать совершенно не критичным — практически половина населения, да и количество ярых противников членства Венгрии в ЕС небольшое. Но это не совсем справедливо, когда речь идет о Венгрии.

Во-первых, на протяжении долгого времени эта страна показывала стабильно высокий уровень поддержки ЕС. Евросоюз для Венгрии, как и для Польши, во многом был не только экономическим, но и мировоззренческим выбором, уходом от эпохи коммунистической администрации. Во-вторых, эта динамика прямо связанна с дискредитированными кампаниями правительства против руководящих органов Евросоюза. Причин тому много, но прежде всего — реакция Брюсселя на подавление демократических институций и механизмов в Венгрии. Да и свою коррумпированность правительство предпочитает скрыть в мобилизации против "внешнего врага".

Венгрия, как и Австрия, вряд ли заговорит о выходе из Евросоюза, а переход на евро пока закрыт для нее не из собственного решения, а из-за несоответствия критериям. Но все же Венгрия рискует стать главной проблемой ЕС на восточном фланге, распространяя как "взвешенную оппозицию" центру союза, так и открыто нарушая его ценности и принципы.