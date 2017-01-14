Кто такой Кристофер Стил: 10 фактов об авторе "досье" на Трампа

Факт 1: Бывший британский разведчик Кристофер Стил очень хорошо знаком с российской политикой. Это действительно так, поскольку впервые он попал в Москву еще в 1990 году. Официально он занимал должность секретаря архивной службы, его жена Лора работала в московском представительстве британских авиалиний. Считается, что она не имела прямого отношения к спецслужбам, однако знала о секретной работе своего мужа. "Лора была замечательной женщиной, она понимала меня с полуслова. У нее было замечательное чувство юмора", — отзывался о своей жене Кристофер Стил. Известно, что во время работы в Москве оперативники КГБ украли туфли его жены на высоком каблуке. В 1993-м Стил вернулся в Лондон, а потом служил во Франции. В течение 20 лет в британской разведке он считался главным специалистом по России.

Факт 2: Работая в британской разведке, Стил сотрудничал с бывшим сотрудником ФСБ Александром Литвиненко. Когда последнего отравили, то глава британской разведки Джон Скарлетт обратился к Стилу. Он заявил, что россиянин был отравлен Кремлем. Сейчас эту версию активно разрабатывает английское правосудие. В то же время The Times уточняет, что вдове Марине Литвиненко незнакома фамилия Стила. Однако она может и не знать эту фамилию, так как при общении с ее мужем Стил мог пользоваться другим именем. Стил очень известен благодаря своей скрытности. Его жена Лора часто называла его "Крис-Что-Это" из-за его привычки прятаться.

Факт 3: В 2009 году, после смерти своей жены Лоры, Стил ушел в отставку. Вместе с партнером Кристофером Берроузом он основал фирму Orbis Business Intelligence, которая занимается корпоративной разведкой. Об этом говорится на официальном сайте фирмы. На том же сайте можно узнать, что Orbis работает не только в Британии, а по всему миру. "Мы предоставляем стратегические консультации, проводим сбор разведывательных данных операций, а также сложные межотраслевые исследования", — говорится на сайте организации. По данным сайта, они касаются отмывания денег, защиты интеллектуальной собственности, а также вопросов, связанных с политикой.

Факт 4: Компания Стила и Берроуза известна своими расследованиями коррупции в ФИФА. Для этой цели в 2009 Orbis Business Intelligence наняла Английская федерация футбола. В следующем году Стил встречался с сотрудниками подразделения ФБР по борьбе с организованной преступностью в Евразии. Возможно, во время этой встречи он передал бюро доклад, который повлек громкое расследование в отношении руководства ФИФА. В результате расследования глава ФИФА Зепп Блаттер был вынужден уйти в отставку. Кроме того, это дело оказалось весьма прибыльным — на отчете о коррупции в ФИФА Стил заработал 1 миллион фунтов стерлингов.

Факт 5: По своим политическим взглядам Стил убежденный социалист, "заведомо левый". Об этом говорится в его студенческой характеристике из Кембриджа. Здесь разведчик получил хорошее образование, а также в 1986 году возглавил Кембриджский дебатный клуб. В этот же год нынешний министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон возглавил дебатный клуб Оксфорда. Кстати, в дебатный клуб Стила входили известный ныне диджей Пол Гамбучини и телеведущий Крис Сирл. "Крис был очень любезен. Но я помню, как он пытался победить меня в студенческой политической борьбе 30 лет назад, но это было уже очень давно", — вспоминает Стила друг однокашник Лэнс Форман.

Факт 6: Кристофер Стил был дважды женат. Со своей первой женой Лорой Хант он познакомился в 1988 году. Через два года, в июле 1990, они поженились. Лора вспоминала, что на их свадьбе жених танцевал "как казак". Вместе они прожили 19 лет, до смерти Лоры от цирроза печени в 2009 году. В браке с Лорой у Стила родились двое сыновей — Мэтью и Генри, а также дочь Георгина. Известно, что шпион продолжал поддерживать связь с родственниками своей первой жены. Вторую жену Стила зовут Кетрин, о ней почти ничего не известно.

Факт 7: Американский президент Дональд Трамп был не первым политиком, за которым следил Кристофер Стил. Известно, что бывший сотрудник Ми-6 в 2016 году собирал компрометирующую информацию на занимавшую тогда пост зампреда Еврокомиссии Кристалину Георгиеву, которая была одним из претендентов на пост генсека ООН. "Как следует из электронных писем, попавших в распоряжение Euractiv, Стил связывался с гражданами Болгарии, чтобы расследовать темное прошлое Георгиевой, особенно ее предполагаемые связи с организованной преступностью", — пишет портал Euroactiv.

Факт 8: Большинство бывших коллег Стила считают, что он не мог составить фальшивый отчет. "Крис очень прямой парень. Он интроверт и немного чудаковатый, но не думаю, что он это все нафантазировал", — говорит его бывший коллега. То же утверждает и его партнер Берроуз. Он не отрицает и не подтверждает, что отчет составил его коллега. По его словам, среди клиентов Orbis нет американских политических организаций — но теоретически они могли работать с фирмой через посредников.

Факт 9: Партнер Стила Кристофер Берроуз более 20 лет проработал в Министерстве внешней политики. Владеет тремя иностранными языками — французским, немецким и греческим. СМИ подозревают, что он тоже является бывшим работником МИ-6, однако он отказался опровергнуть или подтвердить эту информацию.

Факт 10: Известно, что Кристофер Стил очень любит кошек. Еще в 1990-м году он приехал в Москву со своим любимцем. В его доме в Суррее живут трое котов. Покидая вынуждено свой дом, он попросил соседей позаботиться о животных. О месте пребывания самого разведчика ничего не известно. Журналистам удалось связаться с ним через посредника, однако Стил отказался комментировать эту ситуацию, назвав ее "слишком горячей".