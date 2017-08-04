Куда сбежит иностранный бизнес после Brexit

Если некоторая часть британцев и выбрала для своей страны путь выхода из Евросоюза, то для больших фирм, финансовых и банковских учреждений Брексит стал настоящим ударом под дых. Дело в том, что денежные операции острова были намертво завязаны на континентальную Европу. Исполняя волю своих граждан и избирателей, правительство Терезы Мэй решило рвать эти связи. Тысячи связей. Причем рвать довольно жестко, что уже привело к столкновениям с Евросоюзом по поводу свободы миграции и свободы капитала.

Кроме того, если ЕС и Лондон не договорятся (а для этого осталось меньше половины из отведенных двух лет), то Британия окажется в своем худшем сценарии — вступит в ВТО (Всемирная Торговая Организация), где правила довольно жесткие.

"В этом сценарии без соглашения после двух лет будет существовать средний тариф в размере 5% на все товары. В конкретных секторах, таких как продовольствие и сельское хозяйство, это могут быть тарифы в размере 20% и более", — подчеркнул пресс-секретарь Ассоциации немецких торгово-промышленных палат Германии (DIHK) Томас Реннер.

Еще в самом начале процесса Брексита большие фирмы заявляли о своем желании покинуть Британские острова. Теперь, когда выход Британии из ЕС официально начался, бизнес и банки начали уточнять, куда именно собираются переезжать. Среди лидеров — немецкий бизнес-центр Франкфурт-на-Майне, столица Франции (президент Макрон недавно заявил, что хотел бы вернуть Парижу звание финансового центра ЕС), соседний Дублин и Амстердам.

Ниже разберемся, почему бизнес рассматривает каждый из этих городов, как будущую базу для своей штаб-квартиры.

Германия и Брексит: торговый удар по союзнику

В Германии серьезно недовольны Brexit, поскольку Британия была и остается самым главным торговым партнером Берлина. Только в 2016 году немцы продали британцам товаров на 6 млрд фунтов стерлингов (и это еще на 3% меньше по сравнению с 2015 годом). На этом фоне DIHK, представляющая более 3 млн бизнесменов, предупредила, что Брексит может сильно ударить по торговому сотрудничеству, если Лондон откажется от свободной торговли с ЕС после выхода из него.

Пресс-секретарь DIHK Томас Реннер сказал HuffPost UK: "Brexit повредит немецкой экономике в целом, несмотря на то, что некоторые отдельные компании могут извлечь выгоду из вывода рабочих мест и инвестиций из Великобритании или более слабого британского фунта".

"Инвестиционные решения также будут затронуты: опрос DIHK показывает, что 40% немецких компаний ожидают уменьшения торговли с Великобританией после Brexit и почти 10% планируют перераспределение инвестиций из Великобритании", — добавил он.

Торговый оборот Великобритании в 2016 году, млрд фунтов

На территории Великобритании размещены 100 немецких заводов, а автомобильная промышленность занимает самое важное место в немецком экспорте — 25% в 2015 году. В следующем году этот показатель достиг 800 тыс. новых автомобилей — 1/5 всего экспорта отрасли. Жесткий вариант Брексита, проповедуемый Терезой Мэй, нанесет удар по такому успешному бизнесу. Кроме автомобилестроения пострадают, по данным DIHK, фармацевтика и финансовый сектор.

Крайне важен и человеческий фактор: по информации DIHK, около 750 тыс. рабочих мест в Германии зависят от торговли с Великобританией и около 2200 немецких компаний имеют филиалы в Великобритании, где работают около 400 тыс. человек. В свою очередь, около 1,4 тыс. британских компаний имеют филиалы в Германии, в которых работают около 250 тыс. человек. Это колоссальные человеческие ресурсы. И все эти люди рискуют потерять работу или переехать в незнакомую для них страну после передислокации предприятий.

А вот в какой именно немецкий город хочет переехать бизнес, сейчас и поговорим.

Франкфурт-на-Майне: укрепление бизнес-центра

Именно современный город на р. Майн многие фирмы называют возможной новой финансовой столицей Европы после выхода Британии из ЕС. Более сотни фирм и банков Британии уже провели консультации относительно переезда. Среди них — такие известные имена как банки Morgan Stanley, Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JPMORGAN. Есть сообщения о заинтересованности этим городом и от корейских и японских фирм.

"Переезд будет не одномоментным, а постепенным. Лондон продолжит оставаться важным финансовым центром, но те, кто хочет иметь штаб-квартиру в ЕС, уедут", — пояснила правительственный министр земли Гессе Лючия Путтрих.

На данный момент все переговоры находятся на ранней стадии, подчеркнули во Франкфурте. Некоторые компании могут в итоге выбрать Париж, Дублин, Брюссель, Люксембург или решат не переезжать вовсе.

Ассоциация иностранных банков в Германии ожидает от 3000 до 5000 новых рабочих мест во Франкфурте в течение следующих двух лет из-за Брексита. Об этом ее руководитель Штефан Винтер из UBS сказал немецкой газете Welt am Sonntag. Он ожидает, что от 12 до 14 крупных банков значительно расширят свои франкфуртские штаб-квартиры или построят новые.

Deutsche Bank предупредил 26 апреля, что до 4 тыс. рабочих мест в Великобритании могут быть переведены во Франкфурт и другие места в ЕС — самый высокий потенциальный ход среди всех финансовых учреждений. До тысячи человек планирует перевести Goldman Sachs.

Довольно скромно пока собирается переезжать Morgan Stanley. Американцы планируют использовать свою дочернюю компанию во Франкфурте как центр для своих торговых операций в ЕС. "Это означает, что во Франкфурт прибудут 200 новых людей", — пояснил источник издания. Таким образом, число базирующихся в Германии сотрудников увеличится до 400.

"Франкфурт имеет хорошие возможности для приема иностранных банков, — сказал Стефан Винтер. — Он находится в самом сердце Европы, имеет фантастическую инфраструктуру и недорогие офисные арендные платы".

Известно также, что немецкие политики в полной мере способствуют подобным начинаниям, открыто агитируя за передислокацию иностранных банков из Германии в свою страну.

Ирландский акцент: Дублин вступает в борьбу

Если от Британии уезжать далеко не хочется, но вывести активы все равно необходимо, двери открывает столица Ирландии — Дублин. Ранее мы уже писали про множество британцев с ирландскими корнями, желающих вернуться на историческую родину. Но кроме этого, многие фирмы и банки рассматривают Дублин как место новой дислокации. В Дублин поступило уже около 80 заявок.

Отчет Ernst&Young показывает, что из 222 больших финансовых фирм Лондона 19 серьезно рассматривают Дублин как новый дом. На втором месте — Франкфурт-на-Майне, на третьем — Люксембург.

Ирландцев выбирают страховые компании, немцев — инвестиционные банкиры, а люксембуржцы привлекают богатых и тех, кто руководит активами.

Киран Донохью из Управления по промышленному развитию Ирландии рассказал The Guardian, что переговоры включают "один американский банк", а каждая фирма планирует перевести в дублинские офисы от 10 до 500 сотрудников.

Известно, что все тот же JPMORGAN, который уже имеет в Дублине штат в 500 человек, купил земельный надел с расчетом на 1000 человек и построит новое 22-этажное здание.

"Мы не считаем, что Лондон исчезнет [как финансовый центр], но индустрия перейдет на более децентрализованную модель, — считает Донохью. — По существу, в Европе будут три из четырех центров, которые будут расти в размерах, но Лондон не перестанет быть актуальным".

Франция: на пути к новому финансовому центру Европы

Даже если многие рассматривают Великое Герцогство, Ирландию или Германию как новый дом, Париж не собирается так просто сдаваться. Избранный на волне обещаний реформировать жизненно важные секторы экономики президент Франции Эммануэль Макрон (сам бывший министр экономики) планирует вернуть Парижу звание финансового хаба Европы.

Одной из его первых задач является принятие к сентябрю парламентом законопроекта о реформе рынка труда. Если он добьется успеха, это станет подготовкой к тому, чтобы сделать Париж привлекательным местом для финансовых услуг. В какой-то степени это будет зависеть от результатов переговоров по Брекситу. Если возобладает "жесткий" вариант и Великобритания потеряет доступ к единому рынку и выйдет из таможенного союза, все это еще больше укрепит статус Франции как финансового центра.

Кроме этого, у Парижа есть опыт работы с международным финансовым сектором. В нем размещены несколько ведущих банков ЕС, общеевропейская фондовая биржа Euronext и ESMA (управление европейских рынков ценных бумаг). В Париже есть вторая по величине отрасль управления активами в мире, вдвое большая, чем немецкая автомобильная промышленность, и крупнейший европейский рынок облигаций с 35%-ной рыночной долей.

Главный недостаток Парижа на сейчас — невозможность представить абсолютно все финансовые услуги, как это успешно делает Лондон. Например, столица Франции не может пока что создать сеть, позволяющую участникам рынка привлекать капитал, готовить и отслеживать сделки по слияниям и поглощениям, торговым акциям и облигациям, просчитывать риски и разрабатывать новые финансовые продукты. Для этого необходим пул опытных и компетентных людей в сфере оптового, инвестиционного и розничного банковского обслуживания, рынков капитала, юридических услуг, аудита, оценки, сбора и анализа данных, консалтинга, поддержки связи, прямых инвестиций, хедж-фондов и финансового надзора.

Но даже если это все будет реализовано, не факт, что у Парижа все получится. Дублин предлагает близкие к Лондону культуру и язык, Франкфурт уже реализовал необходимые реформы рынка труда много лет назад и принимает у себя ЕЦБ и Банковский союз. Кроме того, существует большая неопределенность в отношении темпов и общественного признания реформ во Франции.

Правительственные агентства: конкуренция до последнего

А в Брюсселе ждут переезда правительственных офисов Евросоюза. Правда, даже за них придется побороться. Страшно сказать, на них претендуют 23 города!

Во-первых, на материк должно будет уехать Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA). Его готовы принять Бонн и еще 18 городов, среди которых Амстердам, Лилль, Милан и Братислава, сообщила Еврокомиссия.

В свою очередь, Европейское ведомство банковского надзора (EBA) хотят видеть у себя Франкфурт, Париж, Люксембург, Дублин, Варшава и Вена. Брюссель хотел бы "захостить" у себя оба ведомства. И именно за него будет вестись самая ожесточенная борьба.

Эксперты Еврокомиссии оценят все подавшие заявки города по шести критериям, в том числе с точки зрения условий работы и транспортного сообщения. Кроме того, будет учитываться число уже имеющихся агентств ЕС в стране.

В конце сентября Еврокомиссия представит шорт-лист кандидатов, а окончательное решение будет принято в ноябре на Совете ЕС путем тайного голосования, сообщает dpa.

Учитывая настолько большую конкуренцию, Лондону придется приложить все усилия, чтобы убедить как можно больше фирм, а не только BMW, остаться на островах даже после выхода Британии из Евросоюза. Но если Тереза Мэй выберет "жесткий" Брексит, то страна скорее всего потеряет все, не имея чем заменить ушедших европейцев и американцев.