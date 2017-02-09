Курортный город Израиля подвергся ракетному обстрелу с территории Египта — власти

Серия ракет была выпущена в направлении израильского курортного города Эйлат с Синайского полуострова, находящегося на территории Египта, сообщила представитель армии Израиля.

"Несколько ракет было перехвачено и уничтожено системой ПРО "Железный купол", — сказала она.

Представитель властей города сказал журналистам, что всего в направлении Эйлата был осуществлен пуск семи ракет, три из них были уничтожены системой ПРО (противоракетная оборона), четыре разорвались вне городской черты.

Эйлат — известный мировой курорт, где отдыхают туристы из различных стран мира.

Синайский полуостров является районом постоянных столкновений сил безопасности Египта с группировками джихадистов.