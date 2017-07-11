"Лаборатория Касперского" разрабатывала для ФСБ секретный проект защиты от хакеров — Bloomberg

11 июля 2017, 18:46
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Bloomberg сообщил о секретном проекте "Лаборатории Касперского" для ФСБ. Компания это опровергает.

Увеличить картинку Евгений Касперский опроверг в своем блоге информацию Bloomberg

"Лаборатория Касперского" разрабатывала по заказу ФСБ систему защиты от DDoS-атак, способную не только отражать атаки, но и отслеживать местоположение хакеров. Об этом пишет Bloomberg Businessweek.

Об этом свидетельствует переписка сотрудников "Лаборатории Касперского", в том числе ее руководителя Евгения Касперского, отмечает Bloomberg и уточняет, что аутентичность писем 2009 года подтвердили в компании.

"Лаборатория Касперского" не просто разработала систему отражения атак для ФСБ, но и помогала им находить хакеров. Сотрудники фирмы участвовали в рейдах против взломщиков. Одним из участников рейдов был Руслан Стоянов.

Проект возглавлял Игорь Чекунов, бывший сотрудник КГБ, арестованный по делу о госизмене. А руководитель компании Евгений Касперский каждую неделю ходит в баню в группе из 5–10 человек, среди которых обычно бывают сотрудники российских спецслужб, говориться в публикации.

"Лаборатория Касперского" — один из главных производителей защитных систем. Большая часть выручки приходится на зарубежные страны. Компанию не раз обвиняли в сотрудничестве с российскими спецслужбами. В США готовится законопроект, который запретит военным использовать продукты "Лаборатории". Летом 2017 года в США сотрудников компании допрашивали агенты ФБР, — пишет Bloomberg.

Автор статьи утверждает, что с 2012 года компанию покинули высокопоставленные менеджеры, а на их место во многих случаях якобы пришли люди, имеющие тесные связи с российскими военными или разведывательными структурами. По данным агентства, некоторые из них используют информацию о 400 млн клиентах компании и активно помогают ФСБ в уголовных расследованиях.
Bloomberg написал, что Евгений Касперский каждую неделю ходит в баню в группе из 5–10 человек, среди которых обычно бывают сотрудники российских спецслужб.

Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/business/20/03/2015/550be8e29a79471312fce104

"Они не просто взламывают хакеров. Они вламываются к ним в двери", — Bloomberg.

"Лаборатории Касперского" опровергает эту информацию. В официальном письме компания подтверждает свое сотрудничество с ФСБ. Но при этом заявляет, что никогда не разрабатывала по ее заказу систему защиты от DDoS-атак с расширенными возможностями. В "Лаборатории Касперского" признали, что ее сотрудники могли участвовать в рейдах для поиска доказательств на компьютерах подозреваемых, пишет "Медуза".

Также в "Лаборатории Касперского" заявили, что Чекунова нельзя называть бывшим сотрудником КГБ, поскольку его связь с этим ведомством ограничивается службой на границе по призыву. Аутентичность писем компания не подтверждала, поскольку ей их не показали, говорится в заявлении.

Основатель компании "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский обвинил во вранье агентство Bloomberg. Свою позицию он изложил в пятницу у себя в блоге.

Он заявил, что информация была добыта при помощи инсайда: "Надо бы еще выяснить имена негодяев, которые такой инсайд сдавали. И что они накопали? Да ничего!".

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Теги: хакеры , фсб , лаборатория касперского

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