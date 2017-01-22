Латвийских чиновников заставят отчитываться о поездках в Россию, страны СНГ и Китай

Полиция безопасности (ПБ) Латвии запросила у рижской Думы информацию о командировках должностных лиц столичного самоуправления в Россию, другие страны СНГ и Китай.

Такого рода информация нужна для контрразведки и обеспечения режима сохранности гостайны в муниципальных учреждениях, пояснили в ведомстве.

5 января исполнительный директор Риги Юрис Радзевич по запросу Полиции безопасности отдал распоряжение работникам самоуправления и депутатам столичной думы подготовить информацию о планирующихся в 2016 году командировках в РФ, Беларусь, другие страны СНГ и Китай, а также обобщить сведения об уже состоявшихся официальных и неофициальных поездках в эти регионы.

По данным агентства, подобный запрос рижская Дума получила впервые.

В 2015 году сотрудники разного ранга рижской Думы совершили 51 визит в РФ, другие страны СНГ и Китай.