Логвинский возглавил подкомитет ПАСЕ по борьбе с терроризмом

Народный депутат Георгий Логвинский ("Народный фронт") возглавил подкомитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по проблемам преступности и борьбы с терроризмом.

Об этом нардеп сообщил у себя в Facebook.

"Сегодня наш очередной бой с пропутинским французским депутатом Т. Мариани (Тьерри Мариани, — ред.) закончился победой Украины — единогласным решением меня избрали главой Подкомитета ПАСЕ по проблемам преступности и борьбы с терроризмом", — написал Логвинский.

По его словам, согласно планам Кремля именно этот депутат (против которого в Украине идет уголовное производство за посещение Крыма и лоббирование идей о том, что Крым — это Россия и санкции пора отменить) должен был стать главой подкомитета ПАСЕ по борьбе с терроризмом. "Мы не могли допустить такой плевок в лицо Украины и всей ассамблеи. На заседании комитета мне пришлось вступить с ним в неравный бой. Спасибо за единогласное решение подкомитета о моем избрании, и спасибо коллегам из Европейской народной партии за номинирование меня", — заявил депутат.

Напомним, в понедельник, 23 января, Георгий Логвинский был избран вице-президентом ПАСЕ.



