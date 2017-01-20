Лукашенко о мигрантах: никакого "отстойника" в Беларуси не будет

21 января 2017, 10:00
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал размещение на территории Беларуси пунктов для нелегальных мигрантов

Лукашенко о мигрантах: никакого Увеличить картинку

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о недопустимости создания в стране "отстойника" для нелегальных мигрантов. Об этом он сказал на встрече с руководством белорусской пограничной службы, передает БЕЛТА.

Как отметил Лукашенко, у Минска "есть некие соглашения с ЕС по миграции", согласно которым еврочиновники выделяют белорусской стороне средства на обустройство мест пребывания мигрантов.

"В средствах массовой информации, я смотрю, некоторые наши особо "свядомыя" кричат о том, что мы чуть ли не превращаем Беларусь в "отстойник". Хочу предупредить, что никакого "отстойника" в Беларуси быть не должно. Нам чужие мигранты здесь не нужны", — заявил Лукашенко.

"Если кто-то в этом заинтересован, то деньги должны выделяться не только под создание подобных пунктов и поселений для незаконных мигрантов, но и их дальнейшую экстрадицию. Нам они здесь не нужны. Это надо иметь в виду", — добавил президент.

Он подчеркнул, что в случае наличия в этом отношении каких-либо угроз Беларусь должна "немедленно приостановить подобные процессы".

18 января сообщалось о том, что власти Германии призвали ввести обязательную проверку мобильных телефонов у всех мигрантов, прибывающих в страну без документов

Раздел: >
Теги: александр лукашенко , эмиграция

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
Лукашенко о мигрантах: никакого
Читайте также
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Читаемые в разделе
10 мировых конфликтов, за которыми важно наблюдать в 2017 году — Foreign Policy 10 мировых конфликтов, за которыми важно наблюдать в 2017 году — Foreign Policy Опубликован рейтинг богачей мира: разрыв между богатыми и бедными на рекордном уровне Опубликован рейтинг богачей мира: разрыв между богатыми и бедными на рекордном уровне Родственники жертв катастрофы MH-17 потребовали возобновить поисковые работы Родственники жертв катастрофы MH-17 потребовали возобновить поисковые работы 1
Все новости
Комментируемые
1 Родственники жертв катастрофы MH-17 потребовали возобновить поисковые работы 1 2 Премьер-министр Британии Тереза Мэй обнародует свой план "Брексита" во вторник 3 От наводнения в Таиланде погибли более 40 человек 4 В Берлине готовятся к кибератакам во время выборов в бундестаг 5 В Париже стартует конференция по достижению мира на Ближнем Востоке
Все новости
Видео
 Голливудские звезды Болдуин и Де Ниро пародировали Трампа на митинге в Нью-Йорке
10 малоизвестных фактов об инаугурации президентов США — Council on Foreign Relations
Все видео
Фото
Голливудские звезды Болдуин и Де Ниро пародировали Трампа на митинге в Нью-Йорке
Голливудские звезды Болдуин и Де Ниро пародировали Трампа на митинге в Нью-Йорке
10 малоизвестных фактов об инаугурации президентов США — Council on Foreign Relations
10 малоизвестных фактов об инаугурации президентов США — Council on Foreign Relations
Все фото
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.