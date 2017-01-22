"Марши женщин" против нового президента США прошли более чем в 600 городах мира — СМИ

22 января 2017, 09:35
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Организаторы, среди которых активисты левых партий, феминистских и "зеленых" движений, хотят привлечь внимание к проблеме прав женщин, которые, по их мнению, находятся под угрозой в связи с приходом к власти Трампа

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Миллионы участников в более чем 600 городах мира вышли на "Марши женщин" против нового президента США Дональда Трампа.

Акции проводятся в защиту прав женщин и меньшинств и приурочены к инаугурации Трампа, сообщает Радио Свобода. В частности, в Вашингтоне в "Марше женщин" участвуют сотни тысяч людей. Изначально ожидалось, что в марше примут участие до 200 тыс. человек, однако незадолго до начала акции организаторы повысили ожидаемую явку до 500 тыс., сообщает Русская служба BBC.

Организаторы, среди которых активисты левых партий, феминистских и "зеленых" движений, хотят привлечь внимание к проблеме прав женщин, которые, по их мнению, находятся под угрозой в связи с приходом к власти Трампа. Участники марша, многие из которых одеты в ярко-розовые шапки, также выступают за расовое равенство, доступное здравоохранение и право на аборты.

Напомним,Трамп вызвал бурное возмущение либерально настроенных американцев во время предвыборной кампании, пренебрежительно высказываясь о женщинах, мексиканцах и мусульманах, а также встревожил многих за рубежом, пообещав, что будет руководствоваться принципом "Америка прежде всего". Акции уже прошли в Австралии, Новой Зеландии и Японии.

По материалам: УНИАН
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Теги: дональд трамп , акция протеста

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