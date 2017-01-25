Маск пообещал вырыть тоннель , чтобы не стоять в пробках

25 января 2017, 20:56
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"Дорожное движение бесит. Построю машину, роющую тоннели, и начну копать…", — написал в начале декабря прошлого года в Твиттере Илон Маск, руководитель компаний SpaceX и Tesla. Сегодня он подтвердил серьезность своего намерения прорыть туннель, который позволит ему добираться до работы в обход пробок между офисами двух компаний, одна из которых расположена в Лос-Анджелесе, а другая в Кремниевой долине.

Маск пообещал вырыть тоннель , чтобы не стоять в пробках | Общество | Дело Увеличить картинку

Илон Маск, руководитель компаний SpaceX и Tesla, намерен прорыть тоннель, который позволит ему добираться до работы в обход пробок. Все началось еще в декабре 2016 года, когда Маск, очень часто перемещающийся между офисами двух компаний (одна расположена в Лос-Анджелесе, а другая в Кремниевой долине), пожаловался на пробки, пишет "Медуза" со ссылкой на Mashable.

"Дорожное движение бесит. Построю машину, роющую тоннели, и начну копать…", написал он в твиттер 17 декабря.

(Elon Musk ✔ @elonmusk: Traffic is driving me nuts. Am going to build a tunnel boring machine and just start digging...)

Тогда Маск шутил, что компания, роющая тоннель, должна называться "The Boring Company" (boring — это на английском и "сверление", и "скучный"). При этом он подчеркнул: "Я правда собираюсь сделать это".

25 января Маск напомнил о своем обещании. По словам предпринимателя, рыть тоннель он начнет примерно через месяц.

"Потрясающий прогресс на тоннельном фронте. Планирую начать рыть через месяц или около того", — написал он. (Elon Musk ✔ @elonmusk: Exciting progress on the tunnel front. Plan to start digging in a month or so).

Маск подтвердил, что он "серьезно-серьезно" планирует вырыть тоннель.

Один конец тоннеля будет находиться недалеко от офиса SpaceX в Лос-Анджелесе.

"Начало будет у офиса SpaceX — на перекрестке бульвара Креншо и 105-й магистрали, в 5 минутах от аэропорта Лос-Анджелеса"

Куда будет вести тоннель, Маск пока не объяснил. Возможно, второй выход он хочет вырыть прямо у аэропорта или же довести тоннель до офиса Tesla (это около 500 километров). Пока предприниматель обновил описание своего аккаунта в твиттере: к Tesla, SpaceX и OpenAI (исследования в сфере искусственного интеллекта) добавились тоннели.

"… даже если вы миллиардер, вы не можете просто начать рыть тоннели, — попыталась умерить восторги от такого решения Mashable. — Это начинание звучит безумным и крайне дорогим по сравнению с выгодой от того, что Маск будет добираться до работы чуть быстрее — не говоря уже о тонне бумаг и разрешений, которые оно возможно потребует".

Но не факт, что это остановить Маска.

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Теги: илон маск , транспорт

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Маск пообещал вырыть тоннель , чтобы не стоять в пробках | Общество | Дело
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