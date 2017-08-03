Медведев о санкциях: США объявили нам полноценную торговую войну

"Подписание президентом США нового санкционного закона против России создает несколько последствий. Во-первых, надежде на улучшение наших отношений с новой американской администрацией — конец. Во-вторых, России объявлена полноценная торговая война. В-третьих, администрация Трампа продемонстрировала полное бессилие, самым унизительным образом передав исполнительные полномочия Конгрессу. Это меняет расклад сил в политических кругах США", — написал премьер России Дмитрий Медведев в Facebook.

Медведев также предположил, что санкции введены на десятилетия, а "отношения между Россией и США будут крайне напряженными вне зависимости от состава конгресса или личности президента". При этом он отметил, что антироссийская истерия превратилась в ключевую часть внутренней политики США, а Вашингтон полностью проигнорировал интересы американских деловых кругов.

"Американский истеблишмент вчистую переиграл Трампа. Президент не рад новым санкциям, но не мог не подписать закон. Новая санкционная тема возникла, прежде всего, как еще один способ поставить Трампа на место. Впереди новые заходы, конечная цель которых — отстранение его от власти. Несистемный игрок должен быть ликвидирован", — предрек глава правительства страны-агрессора.

Медведев осознает, что санкции в виде закона уже трудно будет отменить. "Санкционный режим кодифицирован и будет сохраняться десятилетиями, если не произойдет какое-то чудо. Причем он будет жестче закона Джексона–Вэника, ибо носит всеобъемлющий характер и не может быть отложен специальными распоряжениями президента без согласия Конгресса", — сокрушается премьер РФ.

Напомним, в среду президент США Дональд Трамп подписал принятый конгрессом законопроект о введении санкций против России, Ирана и КНДР. Документ расширяет ряд секторальных ограничений, в частности, сокращает максимальный срок финансирования российских банков до 14 дней, а компаний нефтегазового сектора — до 60 дней (сейчас это 30 дней и 90 дней соответственно).

Закон также корректирует перечень глубоководных и арктических шельфовых и нефтегазовых проектов с трудноизвлекаемыми запасами, которым вскоре будет запрещено поставлять оборудование и технологии. При этом в документе отдельно указывается, что США продолжат противодействовать строительству газопровода "Северный поток-2".