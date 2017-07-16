МИД Австралии призывает судить виновников катастрофы Boeing МН17 заочно

16 июля 2017, 14:41
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Виновников катастрофы Boeing МН17 могут судить заочно, считает МИД Австралии и призывает Россию к сотрудничеству по делу о крушении самолета

МИД Австралии призывает судить виновников катастрофы Boeing МН17 заочно | Происшествия | Дело Увеличить картинку

Виновных в катастрофе рейса МН17 на Донбассе могут судить заочно. Об этом заявила министр иностранных дел Австралии Джулия Бишоп, сообщает Reuters. "Может быть так, что дело будет рассмотрено в порядке заочного производства", — отметила она.

Бишоп призвала Россию придерживаться каждого пункта резолюции 2166 Совета Безопасности ООН, автором которой является Австралия.

Как отмечает издание, Бишоп дополнительные сведения не обнародовала.

Как сообщалось ранее, власти Малайзии надеются, что подозреваемые в крушении самолета авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявшего рейс МН17, станут известны до конца года.

По материалам: УНИАН
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Теги: австралия , рейс mh-17

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МИД Австралии призывает судить виновников катастрофы Boeing МН17 заочно | Происшествия | Дело
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