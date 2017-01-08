Минэнерго Турции обвинило хакеров из США в кибератаках

08 января 2017, 12:00
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Глава минэнерго Турции Берат Албайрак заявил, что именно кибератаки со стороны США стали причиной перебоев в подаче электричества в Стамбуле

Минэнерго Турции обвинило хакеров из США в кибератаках | Политика | Дело Увеличить картинку

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Берат Албайрак заявил, что его министерство подверглось хакерским атакам из США. Об этом сообщает Turkish Minute.

"Вчера мы столкнулись с массивной кибератакой из США. Эти атаки на разные департаменты министерства энергетики проводились систематически, однако мы отразили их все", — заявил глава Минэнерго.

По данным издания, многие жители Стамбула и окрестных городов жаловались на частые отключения электроэнергии. Позже Албайрак заявил о том, что ситуация улажена, а ответственные чиновники получили предупреждения.

Напомним, новоизбранный президент США Дональд Трамп пообещал предпринять "агрессивные" шаги против кибератак в первые же дни своего вступления в должность, но уточнил, что спецслужбы не убедили его в том, что к ним причастна Россия.

По материалам: РБК-Украина
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Теги: турция , сша , энергетика

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Минэнерго Турции обвинило хакеров из США в кибератаках | Политика | Дело
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