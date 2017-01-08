Минэнерго Турции обвинило хакеров из США в кибератаках

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Берат Албайрак заявил, что его министерство подверглось хакерским атакам из США. Об этом сообщает Turkish Minute.

"Вчера мы столкнулись с массивной кибератакой из США. Эти атаки на разные департаменты министерства энергетики проводились систематически, однако мы отразили их все", — заявил глава Минэнерго.

По данным издания, многие жители Стамбула и окрестных городов жаловались на частые отключения электроэнергии. Позже Албайрак заявил о том, что ситуация улажена, а ответственные чиновники получили предупреждения.

Напомним, новоизбранный президент США Дональд Трамп пообещал предпринять "агрессивные" шаги против кибератак в первые же дни своего вступления в должность, но уточнил, что спецслужбы не убедили его в том, что к ним причастна Россия.