Министр обороны Израиля призвал евреев покинуть Францию

27 декабря 2016, 12:31
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По словам министра обороны Израиля Авигдора Либермана, Франция готовит новый процесс Дрейфуса

Министр обороны Израиля призвал евреев покинуть Францию | Политика | Дело Увеличить картинку

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман призвал евреев Франции перебраться в Израиль, опасаясь саммита, запланированного Францией на 15 января.

Об этом сообщает издание Haaretz.

"Это современная версия процесса Дрейфуса. Только есть одна разница: тогда перед судом стоял один человек. Теперь они в Париже будут судить весь народ Израиля", — заявил Либерман, ссылаясь на случай XIX века с еврейским французским офицером Альфредом Дрейфусом, обвиненным в государственной измене.

"Вероятно, настало время сказать евреям во Франции: "Это не ваша страна, это не ваша земля, уезжайте из Франции и приезжайте в Израиль", — призвал министр.

По его словам, инициатива Франции это заговор против Израиля, а ответом на этот заговор мог бы стать выезд евреев из страны.

Как известно, 24 декабря премьер-министр Биньямин Нетаниягу принял решение отменить визит украинского премьер-министра Владимира Гройсмана, который должен был прибыть в Израиль на этой неделе.

За день до этого бюро премьер-министра Израиля заявило, что послы Израиля в Новой Зеландии и Сенегале, двух странах, которые настаивали на голосовании и были соавторами резолюции в Совбезе ООН, были отозваны и что в отношении обеих стран будут введены санкции.

Напомним, в минувшую пятницу Совет безопасности ООН принял резолюцию с требованием к Израилю прекратить поселенческую деятельность на палестинских территориях. Принятое решение объясняется тем, что застройка "не имеет юридической силы и является вопиющим нарушением международного права".

14 из 15 стран поддержали резолюцию. США воздержались и не стали накладывать вето, как обычно бывает при принятии подобных резолюций в отношении Израиля. За резолюцию проголосовали Китай, Франция, Великобритания, Россия, Украина, Египет, Япония, Малайзия, Испания, Новая Зеландия, Венесуэла, Сенегал, Ангола и Уругвай.

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Теги: израиль, франция, оон

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Министр обороны Израиля призвал евреев покинуть Францию | Политика | Дело
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