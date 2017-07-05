Какие компании названы самыми умными в мире

В современной мировой экономике господствует несколько доминирующих фирм: от известных гигантов Amazon, Facebook, Google, Apple и Walmart до быстрорастущих новичков, таких как Airbnb, Tesla и Uber. Все это крупные компании или монополии, часто встречающиеся в рейтингах. Но рейтинг самых умных компаний этого года 50 Smartest Companies, который составляет MIT Technology, включает в себя не только этих гигантов, но и другое поколение фирм, которых некоторые специалисты называют суперзвездами. Они появляются в различных отраслях экономики и захватывают, по крайней мере, часть рынка, умело прогнозируя и используя цифровые технологии.

Рейтинг — это своеобразный прогноз о том, какие фирмы станут доминирующими компаниями будущего. Конечно, Amazon и Facebook в нем есть, но, кроме этого, есть и много новичков. И хотя сегодня о них мало кто знает, в ближайшие годы они могут "выстрелить" на рынке, поскольку работают с технологиями будущего, такими как искусственный интеллект.

Конечно, использование и развитие инноваций не гарантирует того, что они станут суперзвездами. Но это дает им возможность создавать новые рынки и доминировать на них в условиях растущей конкуренции.

50 самых умных компаний мира