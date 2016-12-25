На Филиппины надвигается мощный тайфун "Нок-Тен"

25 декабря 2016, 12:15
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Непогода может задеть густонаселенные районы, и даже столицу страны Манилу. Начата эвакуация

На Филиппины надвигается мощный тайфун Увеличить картинку

На восточное побережье Филиппин надвигается мощный тайфун "Нок-Тен", скорость ветра которого достигает 185 километров в час. Об этом сообщает BBC.

Вице-губернатор провинции Катандуанес распорядился об обязательной эвакуации населения. Однако многие не хотят покидать свой дом в день Рождества.

Отмечается, что "Нок-Тен" должен задеть густонаселенные районы страны, в том числе столицу Филиппин Манилу.

По информации властей, на побережье могут обрушиться двухметровые волны. Метеорологи утверждают, что супертайфун может несколько ослабиться перед тем, как достигнуть побережья. Напомним, ранее сообщалось, что на Филиппинах эвакуировали более 12 тыс. человек из-за приближения тайфуна.

По материалам: РБК-Украина
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На Филиппины надвигается мощный тайфун
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