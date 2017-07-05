На юге Италии в результате спецоперации задержаны более 100 мафиози

Правоохранители на юге Италии провели масштабную спецоперацию по борьбе с организованной преступностью, задержав 116 предполагаемых членов мафии из различных группировок, преимущественно "Ндрангета". Об этом пишет местное издание La Republica.

Под арестом, отмечает источник, находятся члены 24 мафиозных структур — от "Ндрангета" и клана Синополи до "Коза Ностра".

Как выяснилось, среди подозреваемых — мэры двух городов — городской голова Аветраны в провинции Апулия и мэр Эркье в провинции Салерно.

Всего в операции приняли участие более тысячи силовиков, а поиском мафиозных ячеек занимается спецназ полиции.

"Ндрангета" — крупная итальянская ОПГ из беднейшей провинции Калабрия. "Ндрангета" не так известна, как сицилийская "Коза Ностра" и неаполитанская "Каморра", она является одной из наиболее могущественных преступных организаций в мире: ее доходы только за 2007 год составили около 50 млрд евро.