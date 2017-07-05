На юге Италии в результате спецоперации задержаны более 100 мафиози

05 июля 2017, 08:55
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

Cреди задержанных — мэры двух городов

На юге Италии в результате спецоперации задержаны более 100 мафиози | Общество | Дело Увеличить картинку

Правоохранители на юге Италии провели масштабную спецоперацию по борьбе с организованной преступностью, задержав 116 предполагаемых членов мафии из различных группировок, преимущественно "Ндрангета". Об этом пишет местное издание La Republica.

Под арестом, отмечает источник, находятся члены 24 мафиозных структур — от "Ндрангета" и клана Синополи до "Коза Ностра".

Как выяснилось, среди подозреваемых — мэры двух городов — городской голова Аветраны в провинции Апулия и мэр Эркье в провинции Салерно.

Всего в операции приняли участие более тысячи силовиков, а поиском мафиозных ячеек занимается спецназ полиции.

"Ндрангета" — крупная итальянская ОПГ из беднейшей провинции Калабрия. "Ндрангета" не так известна, как сицилийская "Коза Ностра" и неаполитанская "Каморра", она является одной из наиболее могущественных преступных организаций в мире: ее доходы только за 2007 год составили около 50 млрд евро.

По материалам: Лига
Раздел: >
Теги: италия

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
На юге Италии в результате спецоперации задержаны более 100 мафиози | Общество | Дело
Читайте также
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Читайте также
Больше в разделе Украина
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.