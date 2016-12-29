На поверхность поднято 19 тел погибших при крушении ТУ-154

Основная фаза поисково-спасательной операции на месте крушения лайнера завершена, передает РИА Новости. Собеседник агентства добавил, что спасатели нашли тела 19 погибших, 17 из них уже доставлены в Москву для опознания. В лаборатории, где пройдет генетическая экспертиза, также находятся обнаруженные фрагменты тел.

Источник ранее сообщил, что комиссия изучает несколько версий причин крушения, среди которых некачественный ремонт самолета на заводе, технические неполадки на борту лайнера, ошибка пилотов, теракт и попадание птиц в двигатель. Приоритетной версии пока нет.

Специалисты нашли три "черных ящика" разбившегося самолета.

Как сообщалось, лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья. Никто из тех, кто находился на борту самолета, 92 человека, не выжил.

