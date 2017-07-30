На турецком курорте Бодрум произошла стрельба

В Турции неизвестный открыл стрельбу на курорте Будрум. Один человек погиб, еще четверо получили ранения.

"Нападавший с оружием сперва прибыл в пляжный клуб Чилек в районе Гельтюркбюкю около 3 часов утра и спросил, где находится пляжный клуб Sess. Затем он направился к пляжному клубу Sess, который был рядом и открыл огонь на территории между клубами", — говорится в сообщении.

Отмечено, что на момент происшествия в клубах находились 400 человек, о мотивах нападения пока не сообщается. Сообщается, что нападающий покинул место происшествия на машине.