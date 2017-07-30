На турецком курорте Бодрум произошла стрельба

30 июля 2017, 17:00
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

Один человек погиб, еще четверо получили ранения

На турецком курорте Бодрум произошла стрельба | Происшествия | Дело Увеличить картинку

В Турции неизвестный открыл стрельбу на курорте Будрум. Один человек погиб, еще четверо получили ранения.

"Нападавший с оружием сперва прибыл в пляжный клуб Чилек в районе Гельтюркбюкю около 3 часов утра и спросил, где находится пляжный клуб Sess. Затем он направился к пляжному клубу Sess, который был рядом и открыл огонь на территории между клубами", — говорится в сообщении.

Отмечено, что на момент происшествия в клубах находились 400 человек, о мотивах нападения пока не сообщается. Сообщается, что нападающий покинул место происшествия на машине.

По материалам: РБК-Украина
Раздел: >
Теги: турция , теракт

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
На турецком курорте Бодрум произошла стрельба | Происшествия | Дело
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Мнения
Все мнения
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD - - 25.92
EUR EUR - - 30.4
RUB RUB - - 0.44
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 22.74 11.92
Киевская область 21.63 10.98
Львовская область 21 11.06
Читаемые в разделе
Британский финансист оценил состояние Путина в $200 млрд Британский финансист оценил состояние Путина в $200 млрд Какие экономические санкции против России предусмотрены в новом законопроекте США Какие экономические санкции против России предусмотрены в новом законопроекте США В порт Одессы прибыли корабли НАТО В порт Одессы прибыли корабли НАТО
Все новости
Комментируемые
1 В Тбилиси прошел марш "Нет российскому фашизму" 2 Трамп поддерживает законопроект о санкциях в отношении РФ, Ирана и КНДР — пресс-секретарь Белого дома 3 В Кабуле смертник подорвал автобус с правительственными работниками, более 20 человек погибли 4 Израильский танк атаковал пост в Палестине в ответ на ракетный обстрел 5 Авиация Украины сбросила уже 376 тонн воды при тушении пожаров в Черногории — ГСЧС
Все новости
Видео
 Неожиданный триумфатор: о победителе Национального конкурса ОМКФ — Dixie Land Романа Бондарчука
Президент Украины наградил пилота, совершившего экстренную посадку самолета в Стамбуле (обновлено)
Все видео
Фото
Неожиданный триумфатор: о победителе Национального конкурса ОМКФ — Dixie Land Романа Бондарчука
Неожиданный триумфатор: о победителе Национального конкурса ОМКФ — Dixie Land Романа Бондарчука
Президент Украины наградил пилота, совершившего экстренную посадку самолета в Стамбуле (обновлено)
Президент Украины наградил пилота, совершившего экстренную посадку самолета в Стамбуле (обновлено)
Все фото
Читайте также
Больше в разделе Украина
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.