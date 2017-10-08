Наезд автомобиля на людей в Лондоне признали ДТП

Изначально полиция не исключала версию теракта, однако в обнародованном вечером заявлении лондонской полиции говорится, что данных о связи этого инцидента с терроризмом не обнаружено. Полиция считает его дорожным происшествием.

По данным столичной "скорой помощи", в общей сложности в результате инцидента пострадали 11 человек, в основном у них травмы ног и головы. Девять пострадавших доставлены в больницу.

Инцидент произошел на улице Экзибишн-роуд в районе Южный Кенсингтон. На месте инцидента был задержан мужчина, однако полиция подчеркивала, что он не был арестован. В "Твиттере" появилось видео задержания.

Музей естественной истории был эвакуирован. Находящиеся по соседству Музей науки и Музей Виктории и Альберта продолжили работу.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поблагодарила в "Твиттере" тех, кто первым прибыл на место инцидента, и выразила сочувствие пострадавшим.

В настоящий момент уровень террористической угрозы в Британии оценивается как серьезный, что значит, что вероятность нападений очень велика.