Наезд автомобиля на людей в Лондоне признали ДТП

08 октября 2017, 11:22
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У Музея естественной истории в центре Лондона автомобиль выехал на тротуар, в результате чего 11 человек получили ранения

Увеличить картинку Фото: Twitter Politics Condensed‏

Изначально полиция не исключала версию теракта, однако в обнародованном вечером заявлении лондонской полиции говорится, что данных о связи этого инцидента с терроризмом не обнаружено. Полиция считает его дорожным происшествием.

По данным столичной "скорой помощи", в общей сложности в результате инцидента пострадали 11 человек, в основном у них травмы ног и головы. Девять пострадавших доставлены в больницу.

Инцидент произошел на улице Экзибишн-роуд в районе Южный Кенсингтон. На месте инцидента был задержан мужчина, однако полиция подчеркивала, что он не был арестован. В "Твиттере" появилось видео задержания.

Музей естественной истории был эвакуирован. Находящиеся по соседству Музей науки и Музей Виктории и Альберта продолжили работу.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поблагодарила в "Твиттере" тех, кто первым прибыл на место инцидента, и выразила сочувствие пострадавшим.

В настоящий момент уровень террористической угрозы в Британии оценивается как серьезный, что значит, что вероятность нападений очень велика.

По материалам: BBC
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Теги: дтп , лондон , теракт

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