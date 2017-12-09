Налоговая реформа по-американски: республиканцы хотят вернуть крупный бизнес в США

Политический декабрь для американцев начался с важной новости — Сенат принял свою версию проекта налоговой реформы. Теперь верхняя палата парламента США должна согласовать свой проект с аналогичными наработками в Конгрессе, а уже готовый документ пойдет на подпись Дональду Трампу.

И, безусловно, президент завизирует эту реформу, как только верхняя и нижняя палата достигнут консенсуса, поскольку она была среди главных предвыборных обещаний Трампа. В отличие от выхода из Транстихоатлантического соглашения и постройки Стены, на серьезные законодательные победы республиканцам понадобился почти год каденции Трампа. Более того, первая попытка в лице пересмотра американской системы здравоохранения и обязательного страхования (более известная как Obamacare) провалилась из-за отсутствия консенсуса в Сенате.

Теперь же и Конгресс, и Сенат, где республиканцы удерживают большинство, готовы к крупнейшему с 1980-х годов пересмотру налоговой системы. И представители правящей партии очень надеются на успех, ведь от него во многом будет зависеть исход промежуточных выборов в парламент в 2018-м.

Импульс для экономики

Перераспределение структуры налогов уже 10 лет не выходит из основных приоритетов республиканцев. Еще во время каденции Обамы были слышны призывы поменять налоговую систему, согласно требованиям времени. Теперь же, получив в свои руки обе палаты и кресло президента, республиканцы ввели сразу несколько масштабных изменений.

Прежде всего это изменение корпоративного налога, ставшего главным аргументом в поддержку реформы во время выступлений Трампа. Налог планируют сократить с 35% до 20% (хотя компромисс между обеими палатами может превратить ставку в 22%), что означает тектонические сдвиги в инвестиционном климате страны. Именно это и подчеркивают республиканцы, надеясь на возвращение корпораций в страну из разнообразных налоговых гаваней. Реформаторы рассчитывают на долгосрочный импульс роста и без того динамичной экономики.

Тем не менее, такое сокращение предполагает и существенное сокращение поступлений в бюджет. Частично потери может компенсировать поднятие налоговой ставки для некорпоративных форм предпринимательства (партнерства и другие компании, не оформленные как общественные корпорации). Ставка для этих компаний разных масштабов (от малого и микробизнеса до больших девелоперских групп) может вырасти с 17,4% до 23%.

Уменьшение налогов для населения

Популярной частью закона должно было стать уменьшение налогов для граждан. Несмотря на то, что самого уменьшения не произошло, сенаторы (как и конгрессмены) решили увеличить налоговые льготы для разных групп населения, а также ввести совершенно новые льготы. Например, обычная налоговая льгота увеличилась вдвое — с $6,7 тыс. до $12 тыс. (для семейных пар с 12 до 24). Уменьшилась и налоговая нагрузка на недвижимость — введены налоговые льготы с потолком в $10 тыс. в год. Улучшились возможности налогового кредита для детей, больших семей и родителей-одиночек.

Вырос и порог годового дохода, освобождающий от альтернативного минимального налога. Этот налог начисляют фиксированной ставкой, и если он превышает сумму всех других налогов — гражданин обязан платить именно по этой большей ставке. Сумма налоговой льготы для минимального налога выросла с $54 тыс. до $70 тыс. за год. Рассчитывают, что действие этой льготы будет действительно до 2025 года, ведь после его нивелирует инфляция.

При этом налоговые льготы на медицину и образование будут уменьшены, а налоговые льготы с "государственного и локального налога" будут и вовсе отменены.

Не забыли народные избранники и про повышение порога налога на имущество (американский вариант налога на роскошь). Этот порог увеличили вдвое до $11 млн, что значительно уменьшает налогооблагаемую базу.

Эти изменения действительно должны ослабить налоговое давление на граждан, однако не все так просто. Главной проблемой этих изменений является огромный разрыв в выгоде от реформы для разных слоев общества.

Демократы против

Критика оппонентов закона сосредоточена на двух главных китах: социальные эффекты реформы, а также давление на бюджет. Демократы и либеральная пресса подчеркивает проблемность первого эффекта.

Несмотря на изменения в принципах льгот, таргетированные на социально незащищенные слои, наибольшим бенефициаром реформ станут самые богатые граждане. Речь о небольшом проценте самых зажиточных граждан и верхнем сегменте среднего класса. При этом самые бедные не получат существенного улучшения, а у среднего класса есть все риски увеличить свои расходы на налоги.

Демократы подчеркивают, что наиболее невыгодным закон будет для их избирателей. Причиной тому высокая ставка государственного и локального налога в так называемых "синих штатах", отдающих свои голоса преимущественно за Демократическую партию. Именно по гражданам этих штатов больнее всего ударит отказ от льготы на такой тип налога.

Также проблемой считают отмены налоговых льгот на образование и государственное страхование (по все тому же Obamacare). Все эти факторы могут привести к росту и без того глубокого неравенства в США.

Внутренняя же оппозиция отмечает другую слабую сторону реформы, а именно — новую дыру в бюджете. Налоговая реформа усугубит и без того существующий бюджетный дефицит, а также увеличивает государственный долг на $1,4 млрд (в том числе и по расчетам самих республиканцев). Реформаторы рассчитывают, что эффект роста экономики предотвратит рост соотношения госдолга к ВВП, однако четкие цифры эффекта от возврата компаний в США назвать сложно.

Поддержка и лоббизм

Критикуют закон и простые американцы. Лишь 29% жителей США поддерживают реформу, тогда как 49% являются его противниками. Не вселяет надежду и разбивка поддержки закона по партийным симпатиям: 59% республиканцев поддерживает закон, тогда как 82% демократов критикуют его.

Проблема в том, что низкую поддержку закона обеспечила именно "популярная часть" со снижением налогов. На фоне проблем неравенства, ослабления налогового давления для богатых стало проблемным даже для закоренелых республиканцев.

В то же время многие спонсоры Республиканской партии отмечали, что от решения этого вопроса зависит их дальнейшая финансовая поддержка партии. Кроме того, вопрос налоговой реформы мог стать темой закрытых совещаний самого Трампа с крупным бизнесом. Несмотря на очевидную необходимость согласовывать такие изменения с корпорациями, лоббизм крупного бизнеса не добавляет закону привлекательности в широких массах.

Яблоко раздора

Сейчас реформа держится на шаткой поддержке в Сенате (51 голосов против 49) и более широкой в Конгрессе. А значит, скорее всего, именно законопроект сенаторов станет основой для финальной редакции реформы. Пока основные разногласия возникают на самых болезненных общественных темах — образование и медицина. Редакция законопроекта Сената предусматривает отмену обязательного страхования (ранее эта правка провалилась в попытке медицинской реформы), тогда как нижняя палата отказалась от него из-за опасений в увеличении незастрахованных граждан на 13 миллионов.

Оба проекта сходятся в уменьшении прямого финансирования государственного высшего образования непосредственно из федерального фонда, но версия верхней палаты предполагает также резкое сокращение налоговых льгот для студентов. Кроме того, дискуссионным остается вопрос ставки минимального альтернативного налога, а также порога налога на имущество.

Вместе с тем, закон планируют принять уже до Рождества, а значит по ключевым разногласиям Конгресса и Сената будет достигнут компромисс. И тогда успех или неудача реформы скажутся в ближайшие пару лет. А значит опыт США попадет под пристальные взгляды консерваторов других стран ОЭСР.