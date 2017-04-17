Настало время для жестких переговоров с Россией — советник президента США

17 апреля 2017, 10:39
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Советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер заявил, что настало время для жестких переговоров с Россией в связи с поддержкой, оказываемой ею сирийскому правительству, и ее подрывными действиями в Европе

Настало время для жестких переговоров с Россией — советник президента США | Политика | Дело Увеличить картинку

Выступая на телеканале АВС, Макмастер заявил, что поддержка Россией правительства президента Сирии Башара Асада затягивает гражданскую войну и создает кризис, распространившийся на Ирак, соседние страны и Европу.

"Необходимо поставить вопрос о поддержке Россией столь ужасного режима, который является одной из сторон конфликта, а также о подрывных действиях России в Европе, — заявил Макмастер. — Таким образом, я полагаю, что настало время провести с Россией жесткие дискуссии".

Ранее в этом месяце США нанесли удары по сирийской авиабазе в ответ на газовую атаку, которую, по мнению Вашингтона, совершило правительство Асада. В результате атаки на подконтрольной повстанцам территории погибли, как минимум, 70 человек.

Сирия отрицает свою причастность к атаке, а Россия предупредила, что ракетные удары могут иметь очень серьезные последствия. На фоне усиления напряженности несколько дней назад госсекретарь США Рекс Тиллерсон посетил Москву.

"Когда отношения достигли самой нижней точки, двигаться можно только вверх. Поэтому я считаю, что время для визита госсекретаря в Россию было выбрано идеально", — заявил Макмастер.

В докладе разведывательного сообщества США, выпущенном в январе и посвященном российскому вмешательству в ход президентских выборов в США, говорилось, что Россия также пытается повлиять на исход выборов в Европе.

Нынешние и бывшие американские официальные лица и аналитики отмечают, что Москва пытается воздействовать на выборы во Франции, Германии и других странах с помощью пропаганды, кибератак, финансирования кандидатов и других инструментов, стремясь ослабить НАТО и трансатлантическое единство в целом.

По материалам: Голос Америки
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Теги: сша , россия , сирия , война

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Настало время для жестких переговоров с Россией — советник президента США | Политика | Дело
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