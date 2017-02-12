НАТО обвинило Россию в наращивании пропаганды

12 февраля 2017, 12:39
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Среди старших должностных лиц НАТО и Европейского Союза растет беспокойство по поводу способности России использовать телевидение и интернет для распространения фейковых новостей

НАТО обвинило Россию в наращивании пропаганды | Политика | Дело Увеличить картинку

НАТО обвиняет Россию в эскалации кампании дезинформации, начиная с 2014 года, когда произошла незаконная аннексия Крыма.

Об этом сообщает Reuters.

"НАТО имеет дело со значительным ростом российской пропаганды и дезинформации после незаконной аннексии Крыма Россией в 2014 году", — сообщила пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску.

Российские веб-сайты, такие как Sputnik и Russia Today размещают ложную информацию.

Среди старших должностных лиц НАТО и Европейского Союза растет беспокойство по поводу способности России использовать телевидение и Интернет для распространения фейковых новостей.

В качестве одного из последних примеров Лунгеску назвала публикацию российским сайтом life.ru смонтированной аудиозаписи голоса генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга и российского пранкера, изображавшего президента Украины Петра Порошенко, который якобы общался с ним по телефону.

"Этого разговора никогда не было, и это был очевидный случай дезинформации", — подчеркнула она.

Лунгеску привела еще один пример дезинформации: в июле 2016 года Sputnik, RT и другие российские сайты опубликовали репортажи о пожаре на базе НАТО в турецком Измире, назвав это саботажем после попытки госпереворота в Турции.

"Мы связались со Sputnik, RT и другими, чтобы внести правки в эту информацию, поскольку пожар возник в лесу, на некотором расстоянии от базы, и не имел к ней никакого отношения", — говорит Лунгеску.

По материалам: Европейская правда
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Теги: россия , нато

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НАТО обвинило Россию в наращивании пропаганды | Политика | Дело
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