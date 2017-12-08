Названо имя российского генерала, причастного к катастрофе MH17

В совместном расследовании The Insider и Bellingcat удалось установить личность ключевого фигуранта, разыскиваемого Совместной следственной группой по делу о сбитом над Донбасом малайзийском "Боинге" MH17, — это генерал-полковник Николай Федорович Ткачев с позывним "Дельфин", главный инспектор Центрального военного округа России. То, что голос разыскиваемого следствием лица идентичен голосу генерала Ткачева, подтвердили две независимые экспертизы. Сам Ткачев отрицает, что был в Украине, передает The Insider.

На записях, опубликованных для поиска свидетелей, к "Дельфину" обращаются как к Николаю Федоровичу. Совместная следственная группа (ССГ) не уточняет, какую конкретно роль он сыграл в трагедии, но причисляет его к ключевым фигурантам дела о сбитом MH17. Журналисты выяснили по открытым источникам, что Ткачев — единственный среди ныне живущих российских генералов с этими именем и отчеством.

Чтобы сравнить голос Ткачева с голосом "Дельфина", в The Insider сказали генералу, что хотят сделать интервью о Суворовском училище. После проведения двух независимых экспертиз для сравнения голосов "Дельфина" и Ткачева эксперты пришли к выводу, что в обоих случаях вероятность совпадения очень высокая. "Выводы обеих голосовых экспертиз указывают на то, что "Дельфин" и генерал Ткачев с очень высокой степенью вероятности являются одним и тем же лицом. Если же учесть еще ряд факторов, которые не принимались экспертизой во внимание (имя Николай Федорович, высокое воинское звание, ряд других более мелких совпадающих деталей — таких, как музыка вместо гудка на телефоне), то все это вместе делает возможность ошибки статистически абсолютно невероятной.

Иными словами, можно с полной уверенностью утверждать, что "Дельфин" — это генерал-полковник Николай Федорович Ткачев", — подчеркивается в расследовании.

В разговоре с The Insider генерал Ткачев заявил, что после возвращения из Сирии он стал главным инспектором Центрального военного округа, а в 2017 году стал также главой попечительского совета Екатеринбургского военного училища. При этом он заявил, что после своего возвращения в 2012 году он "из Екатеринбурга никуда не выезжал" и в Украине в 2014 году не был.

"Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН-17 Амстердам-Куала-Лумпур, был сбит пророссийскими боевиками в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года — погибли все 298 человек, которые находились на борту. Международная команда по расследованию этой авиакатастрофы пришла к выводу, что лайнер был сбит ракетой, выпущенной из ЗРК "Бук", доставленного с территории России. В другом докладе Bellingcat опубликовал фото "Бука 332", сделанное в парке техники 53-й бригады в поселке Маршала Жукова под Курском, вероятно, весной 2013 года. В РФ заявили, что не стоит доверять расследованию Bellingcat. Малайзия надеется, что подозреваемых в катастрофе МН17 назовут до конца года. Украина заключила соглашение о передаче Нидерландам юрисдикции на привлечение к ответственности виновных в сбитии самолета. Нидерланды изменят свое законодательство, чтобы вынести приговор.

