Названы худшие для пенсионеров страны мира

20 июля 2017, 09:25
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Россия вошла в пятерку худших в мире стран для людей пенсионного возраста

Названы худшие для пенсионеров страны мира | Общество | Дело Увеличить картинку

Россия вошла в пятерку худших в мире стран для людей пенсионного возраста. К такому выводу пришли составители Глобального пенсионного индекса (Global Retirement Index).

В инвесткомпании Natixis Global Asset Management исследовали страны по 18 критериям, включая финансы для комфортной жизни на пенсии, финансовые услуги для накопления сбережений, качественную медицину и безопасную окружающую среду.

Отмечается, что в итоге Россия заняла 40-е место из 43 возможных, уступив, в частности, Турции, Китаю и Мексике. Ниже России расположились только Бразилия, Греция и Индия.

"Рейтинг возглавили Норвегия, Швейцария, Исландия, Швеция и Новая Зеландия. США заняли 17-е место", — сообщает издание.

Украины в рейтинге нет.

Подчеркивается, что за год РФ ухудшила позиции по пунктам "материальное благосостояние" (35-е место) и "здравоохранение" (42-е место), но улучшила по "качеству жизни" (36-е) и "финансам" (43-е). В конце списка Россия также находится по таким показателям, как расходы на страховое здравоохранение (четвертое место с конца) и расходы на здравоохранение на душу населения (восьмое место с конца).

Хорошие результаты страна показала лишь по двум показателям. Она заняла третье место в подрейтинге "государственной задолженности" и 11-е — по коэффициенту пенсионной нагрузки, представляющему собой отношение численности населения в возрасте от 65 лет к населению в возрасте от 20 до 64 лет. Также Россия укрепила позиции в подкатегории "качество жизни" из-за повышения показателя "ощущение счастья".

По материалам: УНИАН
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Теги: пенсии , пенсионый возраст , россия , рейтинг

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Названы худшие для пенсионеров страны мира | Общество | Дело
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