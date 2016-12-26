Названы основные версии авиакатастрофы ТУ-154

26 декабря 2016, 09:45
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Основные версии крушения самолета не включают в себя теракт

Названы основные версии авиакатастрофы ТУ-154 | Происшествия | Дело Увеличить картинку

В Министерстве транспорта Российской Федерации назвали основные версии крушения российского самолета Ту-154. Об этом рассказал глава российского ведомства Максим Соколов, сообщает "РИА Новости".

"Сегодня, насколько нам известно, основные версии не включают в себя версию террористического акта, поэтому мы исходим из того, что причинами этой катастрофы могли бы быть либо техническое состояние, либо ошибки пилотирования", — сообщил Соколов.

Кроме того, он отметил, что правительственная комиссия, которую он возглавляет, занимается ликвидацией последствий и организацией работы с родственниками погибших в результате крушения российского самолета Ту-154. Причины же крушения российского самолета Ту-154 устанавливает следствие, а также специальная техническая комиссия Министерства обороны РФ.

Как сообщалось ранее, в Министерстве обороны РФ подвели первые итоги поисково-спасательной операции на месте крушения самолета Ту-154 в Черном море близ Сочи. Об этом сообщает РБК.

Так, согласно информации российского оборонного ведомства, после крушения самолета Ту-154 близ Сочи спасателям удалось обнаружить 11 тел жертв и 154 фрагмента самолета.

"Самолет Ил-76 военно-транспортной авиации доставит в Москву десять тел и 86 фрагментов", — говорится в сообщении. Как отмечается, поисково-спасательная операция не прекращается. Вместе с тем поиск осложнен "широким диапазоном глубин и особенностями рельефа дна".

На данный момент численность спасателей, которые работают на месте крушения самолета Ту-154 составляет 3,5 тыс. человек, которые работают в три смены. "Группировка самой операции усилена до 39 кораблей и семи глубоководных аппаратов. Специалистам уже удалось определить траекторию полета Ту-154, они проанализировали данные объективного контроля с радиолокационных средств", — говорится в сообщении.

По материалам: РБК-Украина
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Теги: авиакатастрофа, россия

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Названы основные версии авиакатастрофы ТУ-154 | Происшествия | Дело
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