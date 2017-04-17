Немецке политики призывают к прекращению переговоров о вступлении Турции в ЕС

После принятия на референдуме в Турции изменений в конституцию, руководители ведущих немецких политических партий потребовали отмены переговоров по вступлению Анкары в Евросоюз. Заместитель председателя Христианско-социального союза Манфред Вебер (Manfred Weber) вечером в воскресенье, 16 апреля, заявил, что полноправное членство Турции в Евросоюзе "более не может быть целью" переговоров.

Вебер охарактеризовал перспективы вступления Турции в ЕС как "самообман". По его мнению, членство страны в Евросоюзе должно быть снято с повестки дня. Ожидается, что главы стран, входящих в ЕС, на ближайшем саммите, который пройдет в начале мая, объявят о пересмотре отношений с Турцией. Правительство ФРГ пока воздержалось от комментариев результатов прошедшего референдума. Глава МИД Германии Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel) призвал к осмотрительности. По его словам, следует "сохранять холодную голову" и "вести себя благоразумно".

Заместитель председателя Христианско-демократического союза Юлия Клекнер (Julia Klöckner) в статье, опубликованной в издании Huffington Post, заявила, что дверь в ЕС для Турции "окончательно закрыта". По ее мнению, финансовая поддержка, оказываемая Турции для вхождения в ЕС, должна быть прекращена. Ранее, в связи с возможным вступлением в Евросоюз, Турция получила от Брюсселя 4,8 миллиарда евро, а согласно плану до 2020 года должна была получить еще 4,45 миллиарда, отмечает агентство dpa.

Помимо этого, лидеры Левой партии и "зеленых" Сара Вагенкнехт (Sahra Wagenknecht) и Джем Оздемир (Cem Özdemir) потребовали также пересмотреть и военное сотрудничество с Турцией. По мнению политиков, все 260 немецких солдат, находящихся на военной базе в Инджирлике, должны быть отозваны, а все поставки оружия Турции — прекращены.

Вместо "пакта Меркель-Эрдоган", считает Вагенкнехт, нужно создать союз между ФРГ и демократическими силами Турции. "От правительства Германии требуется четко дать понять, на чьей стороне оно находится: на стороне демократии или на стороне диктатуры Эрдогана", — полагает глава "левых" в бундестаге.

По предварительным данным, изменения в турецкую конституцию, существенно расширяющие полномочия президента страны, на референдуме 16 апреля одобрили чуть более 51 процента проголосовавших. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже заявил, что планирует восстановить в стране смертную казнь.