Немецкие баталии: Шульц обогнал Меркель, согласно соцопросам. Чего ждать украинцам от новой расстановки сил

На прошлой неделе Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) сделала политическую рокировку: вместо вице-канцлера Зигмара Габриэля кандидатом в канцлеры от социал-демократов стал бывший председатель Европарламента Мартин Шульц, а сам Габриэль занял должность министра иностранных дел ФРГ.

Таким образом социал-демократы попытались вернуть себе былую славу. И уже спустя неделю это решение принесло плоды.

Согласно опросу ARD-Morgenmagazin, если бы немцы выбирали канцлера прямым голосованием, то 50% граждан ФРГ отдали бы голос за Мартина Шульца, а за Ангелу Меркель проголосовали бы 34% опрошенных. Всего за неделю после объявления кандидатом в канцлеры Шульц набрал девять процентов, а Меркель, в свою очередь, потеряла семь.

Шульц во главе СДПГ также усилил и результаты партии. За неделю социал-демократы добавили восемь процентов и теперь их поддерживает 28% опрошенных. А партия Меркель ХДС/ХСС хоть и потеряла три пункта, но все равно остается самой популярной политической силой ФРГ с результатом в 34%.

Сами по себе кандидатуры Шульца и Меркель более чем позитивны как для Украины, так и для мира в целом. Они оба поддерживают целостность Европы, уважают права человека и демократические ценности, а также прямо осуждают агрессию Москвы. Это будут первые выборы на Западе за долгое время, где не только не нужно выбрать из двух зол меньшее, но и где нет противостояния "добра и зла". Это не Клинтон и Трамп в США, не Ван дер Беллен и Хофер в Австрии и не Фийон и Ле Пен во Франции.

Проблема в другом: в Германии канцлера все-таки не выбирают прямым голосованием. Грубо говоря, канцлером становится лидер победившей партии при условии, что за него проголосуют большинство депутатов. А чтобы получить это большинство, победитель должен объединиться с другими партиями в коалицию. Эта коалиция и будет во многом определять курс ФРГ на следующие четыре года.

Назначение Шульца показывает всю серьезность намерений социал-демократов на предстоящих выборах: СДПГ больше не хочет оставаться в тени ХДС/ХСС в рамках "большой коалиции". Они хотят руководить, и поэтому просматривают варианты альтернативных коалиций, например, с "левыми" и "зелеными". Как раз такой расклад сил в данной ситуации будет самым негативным для Украины. И дело даже не в том, что "левые" и часть либеральных к России социал-демократов могут пролоббировать снятие или смягчение санкций (хотя вряд ли Шульц и "зеленые" их в этом поддержат). Дело в том, что Украина может потерять своего главного друга на Западе, ведь такая коалиция будет концентрироваться больше на внутригосударственных делах. А Шульц, каким бы он ни являлся партнером Украины в роли главы Европарламента, на должности канцлера будет в первую очередь руководствоваться национальными интересами и все равно будет зависим от настроений внутри коалиции.

Поэтому наиболее позитивным для Украины будет такой исход выборов в Бундестаг: победа ХДС/ХСС и снова "большая коалиция" с СДПГ. Возможно, к ним еще примкнут "Свободные демократы" или "зеленые". Тогда Ангела Меркель остается канцлером, а Мартин Шульц становится вице-канцлером и министром иностранных дел.

Сегодня Германия как никогда нуждается в консолидации политических сил, даже если у этих сил разные взгляды на многие вопросы. После серии побед популистов на Западе ФРГ остается чуть ли не последним местом, где всякие праворадикалы особо не влияют на принятие решений. Эту тенденцию нужно сохранить, а сохранить ее можно только сообща. Как в притче про веник: если вы будете вместе, то вас никто не сломит, а по отдельности вас так же легко победить, как сломать пару соломинок.