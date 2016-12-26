Нетаньяху запретил своим министрам встречаться с украинскими коллегами

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху дал указание всем главам министерств на протяжении ближайших трех недель не совершать визитов в страны, проголосовавшие против Израиля в Совете безопасности ООН, и не проводить никаких встреч с министрами из этих стран, в том числе с украинской делегацией, которая поддержала резолюцию. Об этом он заявил на заседании кабинета министров по военно-политическим вопросам, передает 9 канал Израиля.

Нетаньяху также сообщил, что не станет встречаться с премьер-министром Британии Терезой Мэй на экономической конференции в Давосе, которая состоится в январе.

Премьер также настоятельно попросил министров воздержаться от разговоров об аннексии территорий до тех пор, пока Дональд Трамп не вступит в должность президента США. Он намекнул на возможность новых антиизраильских шагов международной общественности до смены американской администрации, которая запланирована на 20 января.

Напомним, 23 декабря, Совбез ООН принял резолюцию, в которой говорится, что создание Израилем поселений на оккупированной палестинской территории "не имеет юридической силы и является вопиющим нарушением международного права".

Ее поддержали 14 членов Совбеза, в том числе Украина. США, которые ранее блокировали подобные проекты, воздержались. Авторами документа являются Малайзия, Новая Зеландия, Сенегал и Венесуэла.

После того, как Украина поддержала резолюцию, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу отменил запланированный визит украинского премьер-министра Владимира Гройсмана.

Как сообщалось, 19 декабря Израиль поддержал резолюцию Генеральной Ассамблеи, согласно которой Россия признается государством агрессором, а Крым — временно оккупированной территорией.