Нижняя палата парламента Канады одобрила "закон Магнитского"

Нижняя палата парламента Канады одобрила вечером в среду, 4 октября, "закон о жертвах коррумпированных иностранных чиновников", который также называют "законом Магнитского".

За документ проголосовали все 277 присутствовавших на заседании депутатов (всего в Палате общин 338 парламентариев). Закон, принятый в третьем чтении, предусматривает замораживание активов и запрет на въезд в страну для иностранных чиновников, причастных к нарушениям прав человека и коррупционным преступлениям. В ходе слушаний отмечалось, что "закон Магнитского" затронет прежде всего чиновников из России, Венесуэлы, Вьетнама, Ирана и Мьянмы.

Чтобы закон вступил в силу, его еще должны утвердить в верхней палате канадского парламента (Сенате), после чего документ передадут на подпись генерал-губернатору Канады.

Пресс-секретарь посольства РФ в Оттаве Кирилл Калинин 3 октября пообещал, что Россия не оставит закон без ответа, не уточнив при этом, о каких ответных мерах может идти речь.

В 2012 году "закон Магнитского" был принят в США. Первоначально он распространялся на причастных к гибели в СИЗО юриста Сергея Магнитского. В дальнейшем в список персон, попадающих под ограничения, стали вноситься и другие лица, ответственные за внесудебные расправы, пытки и другие грубые нарушения прав человека.