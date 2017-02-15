Нижняя палата парламента Канады ратифицировала Соглашение о свободной торговле с Украиной — посол Шевченко

Нижняя палата парламента Канады большинством голосов ратифицировала Соглашение о свободной торговле с Украиной, сообщил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко в Твиттер.

"Палата общин Канады ратифицировала Соглашение о свободной торговле с Украиной! Это больше, чем торговый договор, — знак солидарности и поддержки", — написал А.Шевченко.