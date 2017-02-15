Нижняя палата парламента Канады ратифицировала Соглашение о свободной торговле с Украиной — посол Шевченко

15 февраля 2017, 08:57
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Нижняя палата парламента Канады большинством голосов ратифицировала Соглашение о свободной торговле с Украиной

Нижняя палата парламента Канады ратифицировала Соглашение о свободной торговле с Украиной — посол Шевченко | Экономика | Дело Увеличить картинку

Нижняя палата парламента Канады большинством голосов ратифицировала Соглашение о свободной торговле с Украиной, сообщил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко в Твиттер.

"Палата общин Канады ратифицировала Соглашение о свободной торговле с Украиной! Это больше, чем торговый договор, — знак солидарности и поддержки", — написал А.Шевченко.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: зона свободной торговли , канада

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Нижняя палата парламента Канады ратифицировала Соглашение о свободной торговле с Украиной — посол Шевченко | Экономика | Дело
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