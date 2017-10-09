Нобелевская премия по экономике присуждена за исследование поведения покупателей

09 октября 2017, 13:33
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Американский ученый из Чикагского университета Ричард Талер получит Нобелевскую премию за вклад в исследование экономического поведения и исследования психологии покупателей

Нобелевская премия по экономике присуждена за исследование поведения покупателей | Экономика | Дело Увеличить картинку

Нобелевскую премию по экономике присудили американец Ричард Талер за вклад в изучении поведенческой экономики, сообщил Нобелевский комитет. В заявлении Шведской королевской академии говорится, что в своих работах Тайлер "соединил экономику с психологией".

Экономисты традиционно исходили из предпосылки, что люди и организации действуют рационально.

Тайлер в своих работах ввел более реалистические допущения о поведении людей, объясняют в академии.

Он исследовал последствия "ограниченной рациональности, социальных предпочтений и недостатка самоконтроля".

"Он показал, как эти человеческие черты систематически влияют на принятие решений людьми, а также на рыночные результаты", — объясняют в Нобелевском комитете.

Тайлеру 72 года, он живет в США и преподает в Чикагском университете.

По материалам: BBC
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Теги: нобелевская премия , наука

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Нобелевская премия по экономике присуждена за исследование поведения покупателей | Экономика | Дело
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