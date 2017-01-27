Новый конкурент Меркель: 6 интересных фактов о Мартине Шульце

Последние дни немецкая пресса только и говорит о Мартине Шульце. Бывший председатель Европарламента только вернулся из Брюсселя и должен был стать следующим министром иностранных дел Германии, но в его родной партии СДПГ решили все переиграть. Теперь Шульц — глава партии и кандидат в канцлеры, а вице-канцлер Зигмар Габриэль должен стать на следующие 8 месяцев главой МИД ФРГ.

Одни считают, что Мартин Шульц имеет шансы стать следующим канцлером Германии, другие ожидают, что он просто вдохнет новую жизнь в СДПГ. Но в этой статье не будем анализировать шансы социал-демократа на победу, просто откроем пару интересных фактов из жизни этого политика.

Продавец книг без образования

Не поверите, но у бывшего главы Европарламента нет высшего образование. После того, как Шульца два раза оставили на второй год в 11 классе, он бросил школу. Позже, из-за плохих оценок, учителя так и не допустили Мартина Шульца к выпускным экзаменам.

Вместо университета Мартин Шульц получил специальное образование и стал продавцом книг. В 27 лет у него уже был собственный книжный магазин.

Футбол и алкоголь

В детстве Мартин Шульц мечтал стать футболистом, но травма колена разрушила его планы о профессиональной карьере. Бросив школу и завязав с футболом, у Мартина начались проблемы с алкоголем. По словам самого политика, в период с 19 до 24 лет его жизнь пошла совершенно в неправильном направлении. Сегодня Мартин Шульц без стеснения рассказывает об алкогольной зависимости, которую ему удалось побороть.

Полиглот

Отсутствие высшего образования также не помешало Шульцу выучить шесть языков и сделать политическую карьеру. Он свободно владеет английским, итальянским, испанским, нидерландским, французским, ну и немецким языком. Определенную роль здесь сыграло место рождения политика. Бывший председатель Европарламента родился под Ахеном в городке Эшвайлер, почти на границе Германии, Бельгии и Нидерландов.

Европейский рекордсмен

Почти всю свою политическую карьеру Шульц провел в Европе. Еще в 1994 году его впервые избрали в Европейский парламент, после этого там он и работал.

Мартину Шульцу пока даже принадлежит рекорд: он дольше всех в истории был председателем Европарламента — с 2012 по 2017 год. 17 января 2017 года его приемником стал итальянец Антонио Таяни.

Настоящий европеец

Место рождения Шульца не только помогло ему выучить несколько языков, но и сформировало его мировоззрение: он фанат Европейского Союза. При каждом удобном случае Шульц вспоминает свою семью: ее члены живут в трех разных странах, но именно благодаря ЕС они могут беспрепятственно не только ездить к друг другу, но и жить в благополучии.

Также Шульц позитивно относится к расширению ЕС, в том числе и на восток.

Поддержка Украины

Мартин Шульц — проукраинский политик. Как глава Европарламента он был за предоставление украинцам безвизового режима с ЕС. Помимо этого, он не боится открыто называть Россию "агрессором" и поддерживает продление санкций.