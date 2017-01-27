Эксклюзив

Новый конкурент Меркель: 6 интересных фактов о Мартине Шульце

27 января 2017, 08:05
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

На этой неделе Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) вернула интригу в предвыборную гонку ФРГ. Вместо вице-канцлера Зигмара Габриэля кандидатом в канцлеры от социалистов станет бывший председатель Европарламента Мартин Шульц. Delo.UA рассказывает о главном конкуренте Ангелы Меркель на должность главы правительства

Новый конкурент Меркель: 6 интересных фактов о Мартине Шульце | Политика | Дело Увеличить картинку

Последние дни немецкая пресса только и говорит о Мартине Шульце. Бывший председатель Европарламента только вернулся из Брюсселя и должен был стать следующим министром иностранных дел Германии, но в его родной партии СДПГ решили все переиграть. Теперь Шульц — глава партии и кандидат в канцлеры, а вице-канцлер Зигмар Габриэль должен стать на следующие 8 месяцев главой МИД ФРГ.

Одни считают, что Мартин Шульц имеет шансы стать следующим канцлером Германии, другие ожидают, что он просто вдохнет новую жизнь в СДПГ. Но в этой статье не будем анализировать шансы социал-демократа на победу, просто откроем пару интересных фактов из жизни этого политика.

Продавец книг без образования

Не поверите, но у бывшего главы Европарламента нет высшего образование. После того, как Шульца два раза оставили на второй год в 11 классе, он бросил школу. Позже, из-за плохих оценок, учителя так и не допустили Мартина Шульца к выпускным экзаменам.

Вместо университета Мартин Шульц получил специальное образование и стал продавцом книг. В 27 лет у него уже был собственный книжный магазин.

Футбол и алкоголь

В детстве Мартин Шульц мечтал стать футболистом, но травма колена разрушила его планы о профессиональной карьере. Бросив школу и завязав с футболом, у Мартина начались проблемы с алкоголем. По словам самого политика, в период с 19 до 24 лет его жизнь пошла совершенно в неправильном направлении. Сегодня Мартин Шульц без стеснения рассказывает об алкогольной зависимости, которую ему удалось побороть.

Полиглот

Отсутствие высшего образования также не помешало Шульцу выучить шесть языков и сделать политическую карьеру. Он свободно владеет английским, итальянским, испанским, нидерландским, французским, ну и немецким языком. Определенную роль здесь сыграло место рождения политика. Бывший председатель Европарламента родился под Ахеном в городке Эшвайлер, почти на границе Германии, Бельгии и Нидерландов.

Европейский рекордсмен

Почти всю свою политическую карьеру Шульц провел в Европе. Еще в 1994 году его впервые избрали в Европейский парламент, после этого там он и работал.

Мартину Шульцу пока даже принадлежит рекорд: он дольше всех в истории был председателем Европарламента — с 2012 по 2017 год. 17 января 2017 года его приемником стал итальянец Антонио Таяни.

Настоящий европеец

Место рождения Шульца не только помогло ему выучить несколько языков, но и сформировало его мировоззрение: он фанат Европейского Союза. При каждом удобном случае Шульц вспоминает свою семью: ее члены живут в трех разных странах, но именно благодаря ЕС они могут беспрепятственно не только ездить к друг другу, но и жить в благополучии.

Также Шульц позитивно относится к расширению ЕС, в том числе и на восток.

Поддержка Украины

Мартин Шульц — проукраинский политик. Как глава Европарламента он был за предоставление украинцам безвизового режима с ЕС. Помимо этого, он не боится открыто называть Россию "агрессором" и поддерживает продление санкций.

Автор: Богдан Мифтахов Богдан
Мифтахов
международный обозреватель

По материалам: "Дело"
Раздел: >
Теги: германия , президентские выборы , ангела меркель

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
Новый конкурент Меркель: 6 интересных фактов о Мартине Шульце | Политика | Дело
Читайте также
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Читаемые в разделе
Отношения между Польшей и Украиной зависят от отмены запрета на въезд мэру Перемышля — замглавы МИД Польши Отношения между Польшей и Украиной зависят от отмены запрета на въезд мэру Перемышля — замглавы МИД Польши Япония подняла истребители для перехвата российских бомбардировщиков Япония подняла истребители для перехвата российских бомбардировщиков В Британии скрыли неудачный запуск баллистической ракеты В Британии скрыли неудачный запуск баллистической ракеты
Все новости
Комментируемые
1 Бывший президент Гамбии Яхья Джамме по телевидению объявил об уходе с должности (дополнено) 2 Израильский сатирик запустил шокирующий сайт против селфи у мемориала жертвам Холокоста 3 Пентагон заявил об уничтожении двух лидеров "Аль-Каиды" в Сирии 4 В Нью-Йорке прошла многотысячная акция протеста против президентства Трампа 5 Спецслужбы США проверяют связи советников Трампа с Россией — NYT
Все новости
Видео
 Голливудские звезды Болдуин и Де Ниро пародировали Трампа на митинге в Нью-Йорке
10 малоизвестных фактов об инаугурации президентов США — Council on Foreign Relations
Все видео
Фото
Голливудские звезды Болдуин и Де Ниро пародировали Трампа на митинге в Нью-Йорке
Голливудские звезды Болдуин и Де Ниро пародировали Трампа на митинге в Нью-Йорке
10 малоизвестных фактов об инаугурации президентов США — Council on Foreign Relations
10 малоизвестных фактов об инаугурации президентов США — Council on Foreign Relations
Все фото
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.