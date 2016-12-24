Новый военный бюджет США: сдерживание России и борьба за права человека

24 декабря 2016, 11:25
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

Оборонная политика США в 2017 году предполагает ограничение военного сотрудничества с Россией, а также — расширение действия "закона Магнитского" на все страны мира

Новый военный бюджет США: сдерживание России и борьба за права человека | Политика | Дело Увеличить картинку

В США утвердили оборонную политику на 2017 год. Соответствующий законопроект подписал президент страны Барак Обама.

В следующем году США продолжат ограничивать военное сотрудничество с Российской Федерацией — до тех пор, пока россияне не прекратят оккупацию территории Украины, агрессивные действия против территориальной целостности Украины и членов НАТО, а также пока РФ не начнет выполнять Минские соглашения.

Впрочем, ограничения не будут применяться в рамках сотрудничества по нераспространению ядерного оружия и военных операций американцев и НАТО в Афганистане

Что касается поддержки, то США увеличивают бюджет на непредусмотренные расходы с $300 млн в 2016 году до $350 млн в 2017 году. Средства должны быть потрачены на обучение украинских военных.

Также закон распространяет действие так называемого "закона Магнитского", направленого на привлечение к ответственности за нарушения прав человека, на все страны мира. Он предусматривает запрет на выдачу виз и заморозку активов российских чиновников. Теперь аналогичные меры могут применяться к гражданину любой страны.

По материалам: КоммерсантЪ, "Дело"
Раздел: >
Теги: сша, минобороны, россия, война с россией

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
Новый военный бюджет США: сдерживание России и борьба за права человека | Политика | Дело
Читайте также
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Читаемые в разделе
США объявили о крупнейшем с 1972 года возврате территорий Японии США объявили о крупнейшем с 1972 года возврате территорий Японии В Южной Корее начался суд над подругой президента Цой Сун Силь В Южной Корее начался суд над подругой президента Цой Сун Силь Президент Польши готов стать посредником для решения возникшего в стране кризиса Президент Польши готов стать посредником для решения возникшего в стране кризиса
Все новости
Комментируемые
1 Президент Польши готов стать посредником для решения возникшего в стране кризиса 2 Кризис или переворот: что происходит в парламенте Польши (обновлено) 3 В Иордании вооруженные люди захватили заложников в средневековом замке,девятеро погибших (дополнено) 4 Нехватка наличности спровоцировала новые протесты в Венесуэле (дополнено) 5 Goldman Sachs возместит вкладчикам 56,5 миллиона долларов за манипуляции
Все новости
Видео
 Кризис или переворот: что происходит в парламенте Польши (обновлено)
Все видео
Фото
Кризис или переворот: что происходит в парламенте Польши (обновлено)
Кризис или переворот: что происходит в парламенте Польши (обновлено)
Все фото
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2016 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.