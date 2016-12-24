Новый военный бюджет США: сдерживание России и борьба за права человека

В США утвердили оборонную политику на 2017 год. Соответствующий законопроект подписал президент страны Барак Обама.

В следующем году США продолжат ограничивать военное сотрудничество с Российской Федерацией — до тех пор, пока россияне не прекратят оккупацию территории Украины, агрессивные действия против территориальной целостности Украины и членов НАТО, а также пока РФ не начнет выполнять Минские соглашения.

Впрочем, ограничения не будут применяться в рамках сотрудничества по нераспространению ядерного оружия и военных операций американцев и НАТО в Афганистане

Что касается поддержки, то США увеличивают бюджет на непредусмотренные расходы с $300 млн в 2016 году до $350 млн в 2017 году. Средства должны быть потрачены на обучение украинских военных.

Также закон распространяет действие так называемого "закона Магнитского", направленого на привлечение к ответственности за нарушения прав человека, на все страны мира. Он предусматривает запрет на выдачу виз и заморозку активов российских чиновников. Теперь аналогичные меры могут применяться к гражданину любой страны.