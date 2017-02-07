О чем Порошенко будет говорить с Трампом в Вашингтоне

Темой разговора президента Петра Порошенко и президента США Дональда Трампа во время официального визита главы Украины в Вашингтон станет роль США во взаимодействии с партнерами Украины в нормандском формате, сфера безопасности, выполнение минских соглашений и гуманитарная сфера. Об этом сообщил министр иностранных дел Павел Климкин в эфире телеканала ICTV.

"С точки зрения того, что мы им предлагаем, это четкая логика — каким образом мы сможем выполнить минские соглашения, что должно быть сделано в сфере безопасности, какая должна быть роль США, каким образом США будут взаимодействовать с нашими друзьями и партнерами в нормандском формате и с Европейским Союзом, каким образом мы выполним то, что важно в гуманитарной сфере — это в первую очередь освобождение заложников. После этого переходим к логике политического урегулирования", — сообщил Климкин.

По словам министра, визит состоится в ближайшие недели.

"Мы работаем по логистическим датам. Конечно, нам нужно его (визит — ред.) надлежащим образом подготовить. Но есть договоренность о встрече в ближайшее время", — проинформировал Климкин.

По словам Павла Климкина, телефонный разговор президента Украины Петра Порошенко и главы США Дональда Трампа был "классным". Трамп задавал четкие вопросы, а общение в целом было содержательным.

"...Президент США был проинформирован о том, что происходит, в том числе вокруг Авдеевки, но он задавал очень четкие вопросы — что происходит, почему именно сейчас, в каком объеме, как это влияет на другое", — сообщил Климкин.

"Глубина этих вопросов и желание понять, что реально происходит и помочь для меня были действительно очень и очень хорошим признаком", — подчеркнул министр.

Президент СЩА Дональд Трамп заявил, что в реальной ситуации в Украине ему еще предстоит разобраться.

"Мы не знаем достоверно о том, что там происходит", — сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Президент отрицательно ответил на вопрос ведущего, не оскорблен ли он тем, что ситуация на востоке Украины обострилась после его телефонной беседы с российским президентом Владимиром Путиным.

При этом Д.Трамп заметил в ответ на реплику ведущего о том, что ситуация в Украине обострилась из-за "насилия со стороны пророссийских сил", что в США не знают точно, контролируются ли Россией силы Востока Украины, или нет, но обещал, что узнают.

Ранее Белый дом по итогам телефонной беседы Д.Трампа с президентом Украины Петром Порошенко сообщал, что американский президент намерен "работать с Украиной, Россией и всеми заинтересованными сторонами, чтобы помочь им восстановить мир вдоль границы".