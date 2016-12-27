Обнаружен "черный ящик" с упавшего в Черное море Ту-154. Эксперты выдвинули приоритетную версию

"В ходе поисковых работ под кабиной самолета обнаружен один "черный ящик", — сказал ТАСС источник в силовых структурах. Он поднят из воды, его доставят в Москву.

"Из воды поднят параметрический самописец. В ближайшее время самолет с черным ящиком вылетает из Сочи в Москву, где будет осуществляться его расшифровка специалистами Минобороны", — сказал источник.

"Еще два бортовых самописца находятся в хвостовой части самолета. Они пока не найдены", — сообщили в силовых структурах.

Также в экстренных службах ТАСС сообщили, что тела трех погибших обнаружены в районе крушения самолета. "В течение ночи в ходе поисковых работ обнаружены тела трех погибших и большое количество останков", — сказал источник. Ранее сообщалось об обнаружении 13 тел погибших.

Также сообщается, что версия, связанная с попаданием посторонних предметов в двигатель самолета, на данный момент рассматривается в качестве приоритетной.

Вместе с тем, добавил он, по-прежнему проверяются и другие версии, в том числе ошибка пилотирования и техническая неисправность, возникшая на борту.

С другой стороны "Коммерсант" сообщает, что в уголовном деле о катастрофе самолета Ту-154Б-2 на Черном море появилась приоритетная версия еще до обнаружения бортовых самописцев. Согласно ей, лайнер мог упасть из-за ошибки пилотов, которые при взлете вывели Ту-154 на закритические углы атаки. Из-за этого потерявшая скорость машина вместо набора высоты опустилась к морю, задела хвостом поверхность воды, после чего развалилась и затонула. Пока, правда, эта версия строится на показаниях единственного очевидца трагедии, который наблюдал развитие катастрофы с моря.

Накануне ФСБ России сообщила, что по делу о крушении самолета Ту-154 Минобороны над Черным морем проверяются четыре основные версии: попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, повлекшее потерю мощности и отказ работы двигателей, ошибка пилотирования и техническая неисправность самолета.

Напомним, на борту воздушного судна находились 92 человека. Из них 64 члена ансамбля им. Александрова (участники хора, баянисты и балалаечники), которые должны были выступить в Алеппо, недавно занятом войсками Ассада. Ранее в Минобороны РФ сообщали, что ансамбль должен был выступить с концертом в честь Нового года перед российскими военными на авиабазе Хмеймим.