ОБСЕ избрала нового генсека

Должность генсекретаря ОБСЕ по согласованию всех стран-членов организации, займет швейцарец Томас Гремингер. Об этом заявил министр иностранных дел Австрии и нынешний председатель ОБСЕ Себастьян Курц, сообщает Reuters.

Члены ОБСЕ достигли согласия относительно кандидатуры на пост генерального секретаря организации, которая была вакантной с 1 июля. Кроме этой должности, в ОБСЕ вакантными оставались позиции председателя Бюро демократических институтов и прав человека, верховного комиссара по делам национальных меньшинств и представителя по вопросам свободы СМИ.

Курц заявил, что государства-члены поддержали предложение Австрии по заполнению должностей в соответственно бывшим постоянным представителем Швейцарии при ОБСЕ Томасом Гремингером, бывшим генеральным секретарем ОБСЕ Ламберто Заньером, бывшим лидером французской социалистической партии Гарлемом Десиром и бывшим министром иностранных дел Исландии Солруном Гисладоттиром. "Это предложение, которое мы могли сегодня политически согласовать ... (российский) министр иностранных дел (Сергей) Лавров сыграл очень конструктивную роль", — сказал Курц.

Как сообщалось, 1 июля в ОБСЕ не смогли выбрать генерального секретаря из-за разногласий в организации. Одной из причин, почему членам ОБСЕ не удалось договориться относительно кандидатур на эти должности, называли разногласия между Россией и другими членами организации.

