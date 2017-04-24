Официальные данные выборов во Франции: Макрон опережает Ле Пен на 2%

Кандидат в президенты Франции от движения "Вперед" Эмманюэль Макрон набрал 23,75% голосов в первом туре выборов главы государства, свидетельствуют итоговые данные МВД страны.

Второе место заняла кандидат ультраправых Марин Ле Пен, заручившаяся поддержкой 21,53% голосов.

Таким образом, эти два кандидата проходят во второй тур выборов президента.

На третьем месте — кандидат от партии "Республиканцы" Франсуа Фийон (19,91%), на четвертом — Жан-Люк Меланшон (движение "Непокоренная Франция", 19,64%). Пятое место занял кандидат от социалистов Бенуа Амон с 6,35% голосов.

Согласно окончательным данным МВД Франции явка избирателей в первом туре выборов президента страны составила 78,69%.

Второй тур выборов во Франции намечен на 7 мая.

Напомним, опрос Ipsos-Sopra Steria показывал, что за Макрона отдано 23,7% голосов, за Ле Пен — 21,7%, за лидера леворадикалов Жан-Люка Меланшона и кандидата правой партии Республиканцы Франсуа Фийона — по 19,5%.