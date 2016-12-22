ООН создала штаб для подготовки к судам по военным преступлениям в Сирии

22 декабря 2016, 08:14
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

За принятие соответствующего документа проголосовали 105 государств, против высказались 15 стран, в том числе Россия, Венесуэла, Китай, Куба, Иран и Сирия

ООН создала штаб для подготовки к судам по военным преступлениям в Сирии | Политика | Дело Увеличить картинку

Генеральная Ассамблея ООН приняла решение об организации независимой команды, которая будет заниматься сбором и анализом доказательств преступлений, совершенных в Сирии за все время вооруженного конфликта. Структура нового органа и круг его обязанностей будут определены позже, передает Reuters.

Указано, что авторами резолюции, которая должна упростить уголовные разбирательства в национальных и международных судах, выступили Лихтенштейн и Катар. Всего за принятие соответствующего документа проголосовали 105 государств, против высказались 15 стран, в том числе Россия, Венесуэла, Китай, Куба, Иран и Сирия, еще 52 международные делегации от голосования отказались.

Напомним, ранее сообщалось, что специальная комиссия ООН не смогла установить того, кто виновен в атаке на гуманитарный конвой под Алеппо, которая произошла в ночь на 20 сентября 2016 года. По данным экспертов, налет могли совершить военные самолеты Сирии, России и возглавляемой США коалиции.

По материалам: РБК-Украина
Раздел: >
Теги: оон, сирия

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
ООН создала штаб для подготовки к судам по военным преступлениям в Сирии | Политика | Дело
Читайте также
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2016 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.