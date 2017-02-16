ООН выделит $30 млн в помощь пострадавшим из-за войны на Донбассе

Как сообщили УНИАН во Всемирной продовольственной программе ООН, согласно оценкам, в целом 3,1 млн человек на востоке Украины нуждаются в гуманитарной помощи. Читайте также В Украине насчитывается от 800 тысяч до миллиона внутренних переселенцев — ОО

В 2017 году ВПП продолжит обеспечивать продовольственными наборами 70 тыс. жителей восточных областей Украины, которые принадлежат к наиболее уязвимым категориям и потребности которых самые высокие. Продовольственная помощь ВПП рассчитана на поддержку пожилых людей, семей с одним кормильцем, людей с хроническими заболеваниями и инвалидностью, а также тех, кто не получает гуманитарную помощь в любой иной форме.

Также ВПП продолжит развивать систему предоставления продовольственной помощи путем денежных переводов и продуктовых ваучеров, где это возможно, в зависимости от наличия необходимых рыночных условий и финансовых учреждений. В течение весны и лета ВПП и ее партнеры реализуют небольшие проекты раннего восстановления, нацеленные на повышение уровня жизни домохозяйств, повышение доходов, диверсификацию культур и восстановление производственных фондов.

Около 150 тыс. человек, "уровень продовольственной защищенности которых был определен как средний (подразумевается, что они испытывают трудности в обеспечении себя достаточным количеством пищи на ежедневной основе), будут получать продовольственную помощь и в то же время будут привлечены к участию в тренингах и деятельности по раннему восстановлению, которые будут адаптированы к местным условиям и основаны на имеющихся финансовых ресурсах.

С ноября 2014 года ВПП в Украине предоставляет помощь внутренне перемещенным лицам, людям, которые возвращаются в места своего постоянного жительства, а также жителям восточной Украины, в частности, предоставляет им продуктовые наборы, а также ваучеры и денежные переводы на закупку продуктов питания.

На сегодняшний день около 850 тыс. человек уязвимых категорий, которые пострадали в результате конфликта, получили продовольственную помощь ВПП. Также сообщается, что Германия и Италия предоставили ВПП в Украине 3 млн евро (3,2 млн долл.) и 700 тыс. евро (8 млн долл.) соответственно. ВПП срочно необходимо до декабря 2017 года более 30 млн долл., чтобы обеспечить пострадавших в результате боевых действий на востоке Украины необходимой продовольственной помощью.

Ежегодно ВПП предоставляет помощь около 80 млн человек в 80 странах мира.

